"Украина - недострана": блогер сказала, что думают крымчане

Жители аннексированного Крыма все больше отходят от эйфории по "русскому миру".

"В информационной политике ничего не изменилось. Мол, Украина - недострана, которой не могло быть, но если произошло, то вот она уже почти умерла, то есть там все однозначно и просвета там нет", – рассказала в интервью OBOZREVATEL крымский блогер Илона Карачан.

По ее словам, всех несогласных с тем, что президент России Владимир Путин – царь, это "пятая колонна", "нацпредатель", "агент госдепа" или просто "бандера".

"Есть люди у которых изменилось сознание, они верили, что идут в светлое будущее перейдя в РФ, но спустя 4 года они бьют копытом в землю и кричат, что такая Россия не нужна, есть и такие. Теперь их называют городскими сумасшедшими, потому что в начале они были таким активом Ялты, ну что Крым – это Россия, а теперь они кричат, что такая Россия не нужна. А они занимают свою нишу и у них есть свои читатели", – говорит блогер.

Илона отмечает, что людей, которые отошли от эйфории "присоединения" Крыма к России становится все больше.

"Да, их становится больше. Но есть такие которые об этом заявляют, а есть такие, которые по свей природе не такие громкоговорящие", – отметила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать четко сформулированную концепцию "русского мира" как мировоззренческой модели.