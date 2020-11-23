Нацполиция подготовила законопроект об электрошокерах: действие испытали на себе. Видео

Сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров TASER, которые хотят принять на вооружение.

Как говорится в сюжете "Полицейской волны", законопроект, который предусматривает более широкое применение сотрудниками правоохранительных органов электрошокеров, уже направлен в Верховную Раду.

Для Нацполиции закуплено 200 американских электрошокеров TASER с силой удара в 50 тысяч вольт (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Их предлагают использовать для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооруженным лицам, угрожающим применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

"Когда идет подготовка сотрудников либо испекторов, которые будут работать с TASER, то они должны почувствовать, как работает это устройство, на себе. Это дает им четкое понимание, что от него ожидать в ситуации его реального применения, как себя чувствует правонарушитель, как это устройство воздействует на человека", – отметил мастер-инструктор компании-производителя Александр Милюков.

Во время визита украинских патрульных в США электрошокер успешно испытал на себе полковник полиции Евгений Жуков.

Согласно медицинскому заключению Днепровской медакадемии, устройства TASER Х2 возможно и целесообразно использовать как спецсредство Нацполиции.

В конце лета обучение по использованию электрошокера для украинских полицейских провел сертифицированный фирмой-производителем инструктор из Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в большинстве стран мира такие электрошокеры используют в качестве альтернативы огнестрельному оружию.