'Я тебе не лох!' Как Зеленский объявил войну добровольцам на Донбассе и чего ждать дальше

На участке Золотое-4 Луганской области, где планируется процесс разведения сил и средств, продолжается борьба между официальной властью и добровольцами, которые зашли в населенный пункт, выступая против отвода войск.

После информации о сдаче полиции оружия ветеранами полка "Азов" в Золотом, появилось сообщение о задаче правоохранителей очистить территорию и от самих добровольцев. В Нацкорпусе же опровергли данные о полной сдаче оружия активистами.

Какая ситуация в Золотом и чего добиваются добровольцы – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В Золотое-4 приехал украинский президент Владимир Зеленский, где устроил перепалку с представителем "Нацкорпуса".

Глава Украины потребовал от ветеранов убрать оружие из поселка. По сообщению МВД, на следующий день активисты выполнили просьбу правоохранителей.

После появилась информация о якобы намереньях правоохранителей отодвинуть представителей "Нацкорпуса" из Золотого-4.

В свою очередь в политсиле объявили, что заявление МВД о вывозе оружия из Золотого является "натянутой", и что оружие остается у людей.

В "Нацкорпусе" озвучили пункты при которых возможно достичь мира на Донбассе на условиях Украины.

Азов vs Зеленский

В воскресенье, 27 октября, в пресс-службе МВС Украины, со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, сообщили, что ветераны-добровольцы, которые зашли в Золотое и имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из поселка.

Таким образом, в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности, в Золотом-4 и Екатериновке, как отметил Троян, находится лишь группа волонтеров без оружия. Безопасность местного населения в двух населенных пунктах обеспечивают 6 патрулей Нацполиции, а также на месте работает пункт НПУ для приема граждан, сообщили в МВС.

Уточняется, что решение о сдаче оружия было принято по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетил Золотое в субботу, 26 октября.

Встреча главы государства с добровольцами не обошлась без скандала, в эмоциональном разговоре с ветераном полка "Азов" и политиком от партии "Национальный корпус" Денисом Янтарем Зеленский грубо ответил военному и потребовал убрать оружие с поселка.

Все началось из того, что ветеран спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Ні капітуляції", однако президент заявил: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему".

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

На следующий же день, лидер Национального корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение, в котором отреагировал на перепалку Зеленского и Янтаря, потребовав от президента не сдавать территории Донбасса.

"Если вы решите исполнять эти угрозы выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", – отметил Билецкий.

Также он добавил, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью. Он также заявил, что "вся Украина услышала угрозы Зеленского".

Ситуация усложнилась

Уже в понедельник, 28 октября, украинский журналист Максим Левин, который находится в эпицентре событий, сообщил, что его машину остановили около 18 полицейский для проверки. В ходе осмотра правоохранители пытались давить на то, что журналист якобы незаконно проехал в Золотое-4.

Такие усиленные меры могли стать следствием введения так называемого режима "Желтая зона", который запрещает любому, кроме жителей Золотого, находиться в населенном пункте. Бойцы считают, что таким образом полиция собирается их "выселить" из поселка.

При этом в ГУ НП Луганской области и пресс-центре штаба АТО не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, а только переводили стрелки друг на друга. И лишь замглавы Нацполиции Троян официально сообщил о том, что представителей "Национального корпуса" собираются выгонять из Золотого.

"Такой команды нету. Это неправда, это ложь – так нельзя делать. Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", – сказал Троян.

По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились активисты и ветераны, был обычной проверкой.

В комментарии OBOZREVATEL в "Нацкорпусе" подтвердили, что к полиции не имеют никаких претензий, а на заявления Трояна пояснили, что у правоохранителей нет никаких правовых оснований оттеснять с территории Украины ее граждан.

"Но, могу сказать, что те ветераны, которые находятся в Золотом, не будут сопротивляться, если будут попытки силового оттеснения", – сообщил спикер политсилы Роман Чернышев.

В тоже время, представитель "Нацкорпуса" в Золотом, с которым и общался Зеленский, утверждает, что вчерашнее заявление полиции о том, будто ветераны вывезли оружие из Золотого, является "натянутой информацией".

"Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ней на позиции в Золотом можем вернуться", – сказал Янтарь.

Как объяснил нам Чернышев, активисты и ветераны действительно вывезли оружие из села Золотое-4, но не из самого населенного пункта.

"Золотое состоит из нескольких сел, да, административно соединенных, но там есть Золотое-1, Золотое-2 и так далее. Золотое-4 находится в километре от Первомайска, непосредственно на линии разграничения, где и расположились наши ребята. Так вот, оружие вывезли из Золотого-4 в другую часть населенного пункта", – сказал он.

Сейчас активисты выполняют на месте функцию добровольцев, обеспечивая местных жителей продуктами, медикаментами и другими необходимыми вещами.

Чего добиваются ветераны

В первую очередь представители "Азова" поставили перед собой задачу – не допустить разведения войск на Донбассе. В "Нацкорпусе" вспоминают о первом случае разведения войск на Луганском направлении еще в 2016 году. Отвод сил происходил в том же Золотом, и по договоренностям Золотое-5 и Золотое-6 должны были остаться в серой зоне. Но спустя неделю села оказались под властью "Л/ДНР" и до сих пор заняты оккупантами.

"С той стороны никто не будет отходить назад – это однозначно и уже проверено. Вспомнить тот ужасный обстрел Мариуполя, где было много погибших, который произошел после разведения войск. Нет никаких оснований считать, что сейчас будет иначе, и местные жители это понимают", – сказал Чернышев.

Учитывая тот факт, что без отвода войск не состоится встреча в "нормандском формате", а Минский процесс зайдет в тупик, в "Нацкорпусе" озвучили свое видение того, как можно обеспечить мир на Донбассе на наших условиях:

отказ от Минского формата;

усиление дипломатической работы;

реформирование ВСУ.

"Зеленский должен был бы отказаться от Минских соглашений, сославшись на то, что они подписывались предыдущей властью, и был бы прав в том, что он не может нести за них ответственность", – отмечает спикер националистической политсилы.

"Вслед за этим решением, у нас бы появилась возможность привлечь к решению этого вопроса США и Великобританию. Мы должны объяснить им, что Минск – это капитуляционный формат. В этом случае понадобится ежедневная и качественная работа нашей дипломатии, которая ежедневно бы доносила нашим зарубежным партнерам нашу позицию", – добавил он.

Что касается реформы ВСУ, здесь Чернышев уверен, что улучшение боеподготовки наших военных сможет деморализовать российских наемников на Донбассе и укрепить наши позиции как перед Россией, так и на международных переговорах.

"За 2 года, при качественной реформе украинской армии и эффективной работе нашей дипломатии, мы бы вышли на позиции при которых уже мы бы диктовали условия для дальнейших переговоров" – считает спикер "Нацкорпуса".

Почему добровольцы зашли в Золотое

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны пришли к соглашению развести войска сразу на двух позициях – в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области. Старт планировался на 7 октября, но из-за постоянных обстрелов участка со стороны российских террористов отвод сил и средств был отложен на неопределенное время.

Против разведения войск выступили активисты "Национального корпуса" и ветераны добровольческого корпуса "Азов", в связи с чем лидер политсилы и бывший народный депутат Андрей Билецкий, вместе с ветеранами АТО, активистами и местными жителями, 6 октября прибыл в Золотое, чтобы в случае отвода войск самим защищать населенный пункт.

"Если свою прямую обязанность – защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли – не выполняют президент и власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", – заявил он в видеообращении.

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