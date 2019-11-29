"Распродают Украину!" На Ивано-Франковщине пикетировали дома "слуг народа" из-за рынка земли. Видео

В пятницу, 29 ноября, "Национальный корпус" на Ивано-Франковщине нагрянул к двум народным депутатам, избранным по мажоритарным округам от "Слуги народа", которые проголосовали за открытие в Украине рынка земли.

Речь идет об Андрее Иваничуке и Олеге Марусяке. Трансляции пикетов под домами парламентариев в Ивано-Франковске и Калуше появились на странице организации в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы считаем ненормальным то, что они сделали. Пришли спросить, за сколько они готовы продать Украину?!" – заявили активисты, зачитав свои требования по продаже земли.

"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли Скриншот из видео

В знак протеста Национальный корпус принес нардепам мешки с украинской землей.

"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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