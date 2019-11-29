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30 ноября • обновлено в 10:55
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"Распродают Украину!" На Ивано-Франковщине пикетировали дома "слуг народа" из-за рынка земли. Видео

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В пятницу, 29 ноября, "Национальный корпус" на Ивано-Франковщине нагрянул к двум народным депутатам, избранным по мажоритарным округам от "Слуги народа", которые проголосовали за открытие в Украине рынка земли.

Речь идет об Андрее Иваничуке и Олеге Марусяке. Трансляции пикетов под домами парламентариев в Ивано-Франковске и Калуше появились на странице организации в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы считаем ненормальным то, что они сделали. Пришли спросить, за сколько они готовы продать Украину?!" – заявили активисты, зачитав свои требования по продаже земли.

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"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли

"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли

Скриншот из видео

В знак протеста Национальный корпус принес нардепам мешки с украинской землей.

"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли

"Нацкорпус" пикетировал дома "слуг народа" из-за рынка земли

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Национальный корпус
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ребята ,это все плата за писвизд и тормоз.
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