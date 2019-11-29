"Нацкопус" запланировал "штурм" "слуг народа": появились эксклюзивные документы

Региональным отделениям "Национального корпуса" приказали провести акции в приемных отделениях партии "Слуга народа" в рамках протеста против утверждения "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли в Украине.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в президентской политической силе. В наше распоряжение попали приказ Генерального штаба движения и алгоритм действий для активистов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Соответствующие документы были приняты 28 ноября. В них членов "Нацкорпуса" обязали действовать строго по инструкции, которая идет дополнением.

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

В документе указано, что активисты должны сделать в том случае, если приемное отделение закрыто или на месте нет народного депутата. Происходящее им приказано снимать на видео. "Можно накидать немного земли", – сказано в алгоритме.

Если же нардеп от "Слуги народа" находится на рабочем месте, "Нацкорпус" должен в вежливой форме, не применяя насилие, убедить его не голосовать за закон о рынке земли во втором чтении. При этом, алгоритм рекомендует активистам упоминать о том, что "слуги народа" получают зарплату из налогов граждан.

"Нацкопус" запланировал "штурм" "слуг народа" из-за земли

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября на Ивано-Франковщине уже прошли первые пикеты "Нацкорпуса". Активисты пришли к двум "слугам народа" с мешками земли.

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