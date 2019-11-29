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30 ноября • обновлено в 10:49
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"Нацкопус" запланировал "штурм" "слуг народа": появились эксклюзивные документы

33.4т
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Региональным отделениям "Национального корпуса" приказали провести акции в приемных отделениях партии "Слуга народа" в рамках протеста против утверждения "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли в Украине.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в президентской политической силе. В наше распоряжение попали приказ Генерального штаба движения и алгоритм действий для активистов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Соответствующие документы были приняты 28 ноября. В них членов "Нацкорпуса" обязали действовать строго по инструкции, которая идет дополнением.

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"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

"Нацкорпус" задумал взять "слуг народа" "штурмом"

В документе указано, что активисты должны сделать в том случае, если приемное отделение закрыто или на месте нет народного депутата. Происходящее им приказано снимать на видео. "Можно накидать немного земли", – сказано в алгоритме.

Если же нардеп от "Слуги народа" находится на рабочем месте, "Нацкорпус" должен в вежливой форме, не применяя насилие, убедить его не голосовать за закон о рынке земли во втором чтении. При этом, алгоритм рекомендует активистам упоминать о том, что "слуги народа" получают зарплату из налогов граждан.

"Нацкопус" запланировал "штурм" "слуг народа" из-за земли

"Нацкопус" запланировал "штурм" "слуг народа" из-за земли

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября на Ивано-Франковщине уже прошли первые пикеты "Нацкорпуса". Активисты пришли к двум "слугам народа" с мешками земли.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Теги
Национальный корпус Партия Слуга народа Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Брежнев этот совок и придумал. Украинец Брежнев.
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Alex Mak
Alex Mak
Николаев Олег, совок придумали люди,щоб прибирати лайно, подібне тобі.
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Mackatur Helg
Mackatur Helg
то так по детски..бошки відривати слугам..без алгоритмів..
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Вот как раз во время таких патриотических акций работникам военкоматов и надо набирать новобранцев и выполнять план по призыву. Когда кандидаты сами собираются в кучи. Чтоб потом по улицам за ними не гоняться и не отлавливать по одному.
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