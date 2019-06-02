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"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове

1.1тЧитать материал на украинском

В России возмутились, что активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем микроблоге в Twitter видео, а подписчики поддержали его гнев (чтобы посмотреть, как активисты свалили монумент, проскролльте до конца страницы).

"В Харькове под крик "Украина! Украина!" сбросили с пьедестала памятник Георгию Жукову: Только с мертвыми солдатами и могут воевать", – написал Смирнов.

Памятник Жукову свалили в Харькове

Памятник Жукову свалили в Харькове

mediaport

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В комментариях под постом пропагандиста аудитория разделилась. Многие возмущались тем, что происходит в Украине. Но им в противопоставление некоторые похвалили действия активистов, призвав россиян брать с них пример.

"Вандалы! Люди без будущего", "Украина – это "нацизм", "Говорят, если Бог хочет наказать, то он лишает разума. Думаю, что в данном случае и со страной в целом, тот самый случай", – возмутились россияне.

"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове

"Молодцы! Сами решают. А тут болото бл*дское с воевалыми "дидами", "Молодцы украинцы, свободный народ! А не как эти холопы и терпилы терпящие мост кадырова в Питере", "У в*тки рвет пе*дак", – подшутили другие пользователи в сети.

"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове
"Нацизм, воюют с мертвыми!" Россияне взорвались из-за уничтожения памятника Жукову в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, памятник Жукову снесли 2 июня. В акции участвовали активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода". Параллельно люди собрались возле Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии "Доверяй делам". Активисты кричали "Позор" всем, кто проходил внутрь.

На съезде лидером партии выбрали одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он жестко высказался по поводу акции протеста, назвав участников "отбросами общества".

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Темы
российская пропагандаДекоммунизация в Украине
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Последыши нацистских прихвостней проигравших в Великой Отечественной войне победили в напряженной войне с памятником
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