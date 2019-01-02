Нация ''выживальщиков'': названа главная сила Украины

Украина не способна планировать свое будущее на долгие сроки. В этом заключается как преимущество так и серьезный недостаток нашей нации.

Об этом в эфире ObozTV рассказал футуролог Алексей Толкачев. При этом, по его словам, украинцы невероятно сообразительны, ведь привыкли постоянно жить в очень сложных условиях.

"Потому что мы всегда находим миллион способов выжить. Мы привыкли находиться на грани и нас это не пугает. Мы понимаем, что голь на выдумку хитра, мы все равно что-то найдем, мы все равно что-то придумаем, все равно как-то раскорячимся и будем жить дальше", – объяснил Толкачев.

Второе преимущество украинцев, по его мнению, заключается в том, что государство уже несколько десятилетий существует в условиях постоянного хаоса. Население Украины привыкло к бесконечным кризисам, проблемным выборам, Майданам, войнам и агрессиям.

"Мы не можем прогнозировать на год, на два, на пять, на десять. У многих украинцев горизонт будущего – это месяц-полтора, или дожить до конца года", – подытожил футуролог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат, генерал-лейтенант Григорий Омельченко заявил, что в ближайшем будущем Украина превратится в мировой объединяющий центр православия. По его мнению, государство станет интеллектуальной столицей объединенной Европы.

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