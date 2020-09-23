Национальный круглый стол: в поисках национальной идеи и ментального сопротивления российской агрессии

Три десятилетия существования независимой Украины так и не дали понимания: а какова же национальная идея украинского государства? Хотя поиски того, что объединило бы граждан Украины в единую политическую нацию, что позволило бы наконец вместо хаотичного топтания на месте или бросания в крайности наконец начать строить государство, в котором было бы уютно, комфортно и безопасно для всех без исключения граждан – продолжались. Правда, вместо объединения до сих пор удавалось достигать лишь кардинально противоположного эффекта – и еще больше углублять искусственно созданную пропасть между украинцами.

Сейчас процесс поиска национальной идеи впервые за долгие десятилетия может наконец стать конструктивным и результативным. Ведь искать его будут представители науки и культуры, интеллектуалы и моральные авторитеты – в рамках Национального круглого стола. Что это такое, как организаторы Национального круглого стола планируют искать национальную идею и чем это поможет противодействовать российской агрессии – разбирался OBOZREVATEL.

Что такое Национальный круглый стол?

Национальный круглый стол – это широкомасштабная программа, основанная Министерством культуры и информационной политики, в рамках которой украинские интеллектуалы – ученые, писатели, деятели искусств – будут искать ответ на вопрос: вокруг чего украинцы могут объединиться в политическую нацию.

В концепции Национального круглого стола заложено 3 базовые цели:

достижение единства нации и формирование национальной идеи;

ментальное сопротивление российской агрессии – поиск того, что украинцы могут противопоставить воинственной имперской ментальности россиян;

продвижение прогрессивных ценностей – как то культура диалога, история, язык, вера, счастье, экология и искусство.

"Украинцм нужно определить те базовые ценности, которые помогут Украине вырваться из замкнутого круга и прорваться к успешным странам. Мы постараемся найти точки соприкосновения даже между идеологическими оппонентами. На национальных круглых столах нет места тем, кто ненавидит Украинское государство, кто не понимает необходимости его существования", - так коротко охарактеризовал ключевые принципы Национального круглого стола его вдохновитель, известный политический и общественный деятель Олесь Доний.

Он рассказал OBOZREVATEL, что всего в рамках программы запланировано 7 встреч в 7 городах Украины, посвященных 7 темам. С сентября по декабрь известные ученые из различных сфер знаний, представители искусства, лидеры мнений и моральные авторитеты будут собираться в Киеве, Харькове, Одессе, Черновцах, Остроге, Полтаве и Кривом Роге – и искать те общие мировоззренческие ценности, на основе которых можно строить политическую нацию, а впоследствии – и будущее Украины.

Модерировать каждый из круглых столов будут признанные авторитеты в той или иной сфере. Модератором круглого стола, посвященного истории, будет Иван Патриляк, декан исторического факультета КНУ им.Шевченко. Дискуссию, посвященную религии, модерировать будет религиовед и бывший узник "ДНР" Игорь Козловский. Задавать направление разговору о языке доверили координаторке бесплатных курсов по украинскому языку Анастасии Розлуцкой. Круглый стол об экологии проведет известный эколог Павел Вышебаба. Дискуссия о культуре состоится под руководством известного украинского культуролога Константина Дорошенко. "Счастье как цель" станет темой дискуссии, которую будет модерировать Олесь Доний. А первое мероприятие из ряда запланированных, которое уже прошло в столице и было посвящено основополагающей для любой дискуссии вещи – культуре диалога – модерировал директор Института философии имени Г. Сковороды НАНУ Анатолий Ермоленко.

Единственное предостережение: Национальный круглый стол будет аполитичным – в том смысле, что при выборе участников каждой из дискуссий организаторы руководствовались принципом, что это не может быть действующий политик. Ведь меньше всего вдохновителям программы хотелось бы, чтобы все еще раз свелось к обвинениям в политической ангажированности и покраске поисков объединительных ценностей в партийные цвета.

"Мы можем кричать друг на друга, можем не соглашаться, но в конце концов мы садимся и разговариваем. И это отличает нас, скажем, от соседей, с которыми у нас война. Потому что они понимают только язык силы. И стремятся к тому, чтобы мысль не была свободной. И я очень хотел бы, чтобы мы этими круглыми столами показали украинскому обществу, что мы не только можем кричать друг на друга в эфирах, но и можем слушать друг друга. Умеем находить новые нарративы, которые позволят нашему обществу, не несмотря на то, что оно разное – быть единым", - так обозначил идею Национального круглого стола министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Культура диалога: говорить, слушать, слышать

На самом деле, тема первого круглого стола выбрали не случайно. Ведь прежде чем о чем-то говорить – следует убедиться, что стороны диалога слышат и понимают друг друга. Поэтому Национальный круглый стол стартовал с определения собственно содержания понятия – "культура диалога" - и его основных правил.

"Первое правило такое: ищи весомые аргументы на пути к истине. Второе требование дискурса уточняет предыдущее: воздерживайся от своих эмоций, от умозаключений, сделанных на скорую руку, от принуждения, социальных и, в частности, цифровых технологий и некритических своих или партийных утверждений в общественном пространстве. Третье требование социального диалога: всегда уважай человеческое достоинство всех, о ком ты говоришь или пишешь. Пусть это будут чиновники или простые граждане", – отметил в своем выступлении модератор круглого стола Анатолий Ермоленко.

Однако сегодня в Украине искусство ведения диалога почти утрачено. Чтобы в этом убедиться, достаточно включить любое политическое ток-шоу: рейтинги будут иметь только те телепрограммы, где участники ссорятся, манипулируют, оскорбляют, обвиняют друг друга, а порой – и устраивают драки. Поэтому тем, кто хочет освоить искусство диалога, просто не у кого и негде ему учиться.

"В течение последних 15-20 лет мы потеряли умение выслушивать друг друга. Мы потеряли его, когда появились новые, откровенно манипулятивные медиа. То же сейчас происходит с кино и театром. Вообще, любое искусство – это своего рода манипуляция. Но когда манипулируют люди, которые думают о хорошем – это одно. Когда манипулируют люди, которые думают о деньгах – это совершенно другое", – убежден писатель Ян Валетов.

Вместе с тем, умение слушать и слышать друг друга для Украины без преувеличения стало жизненно важным. В частности, в условиях внешней агрессии. Говорить – необходимо. Главное – определиться, с кем и для чего.

"Внутри Украины есть люди, которые не хотят, чтобы Украина была вообще как государство. Как можно говорить о диалоге между людьми, которые хотят, чтобы Украина была, и теми, которые не хотят ее существования? Диалог здесь может быть только один: максимально быстрый и комфортный выезд туда, где они хотят жить. Если они не хотят жить в Украине... Другой вопрос – для чего этот диалог ведется. Если мы говорим о диалоге между единомышленниками, то должна быть цель этого диалога. Иначе рано или поздно превратится в пустую болтовню", – убежден один из участников круглого стола, музыкант Александр Положинский.

Где же научиться искусству ведения диалога, если в СМИ ради рейтингов его убили полностью еще в зародыше? Участники дискуссии сошлись на том, что учиться разговаривать друг с другом надо начинать еще с детства – и не прекращать это делать на протяжении всей жизни. И в этот процесс так или иначе должно вмешаться государство.

"Необходимо создать новое горизонтальное медиа, которое будет самоорганизовываться при небольшом модерировании со стороны государства. И через это медиа учить людей культуре диалога. Кроме того, это медиа необходимо закоротить с Министерством образования – потому что прежде всего нужно организовывать учителей в школах. Чтобы они понимали, что такое – говорить, как вести диалог с учеником вместо того, чтобы поучать его. Ибо менторство уже не работает... Именно с этого начинается институт уважения", - убежден актер, режиссер и драматург Влад Троицкий.

Учиться говорить друг с другом: от обид и вражды – к уважению

Непрерывной практикой гражданских добродетелей назвал диалог доктор философских наук Сергей Йосипенко. Ведь только с помощью аргументированного дискурса можно принять важные решения так, чтобы в них были максимально учтены интересы всех, на кого это решение влияет.

"Диалог - это практика гражданских добродетелей. Вы заходите в магазин, вы в маске, кто-то - без маски. Просто сделать замечание, руководствуясь тем, что вы старше по возрасту – не вариант. Сто лет назад это работало, сегодня – нет. Вам нужно найти аргумент, поговорить с этим человеком, не обидеть его, не дать в обиду себя... Это вызов. Но это и повод практиковать диалог. Где посадить дерево? Как организовать ОСМД? Нужно применять аргументированный дискурс, если мы хотим учесть интересы всех", – заявил Йосипенко.

На ценности каждого человека, на его праве хранить свою индивидуальность и праве быть услышанным, акцентировал внимание и правовед, публицист, один из основателей Украинской Хельсинской группы Мирослав Маринович. Он отметил: сегодня оппоненты концентрируют усилия не на поиске аргументов для убеждения другой стороны, а на том, как бы посильнее оскорбить и унизить собеседника. Хотя любой диалог должен начинаться с уважения к собеседнику.

"В Украине, идентичность которой мозаичная, важно признать медитивную субъектность каждого стеклышка национальной мозаики. Вместо этого все мы взялись петь песенку известной когда-то Эдиты Пьехи "Стань таким, как я хочу". Галичане часто пели ее в 1990-х годах большой Украине. Донецкие – всей Украине во времена Януковича. и так далее. И не прекращается в Украине "плач Ярославны", когда мы враждуем, так и не найдя украинской модели единства во многообразии... Это руинную стихию не удастся преодолеть на политическом уровне. Наоборот - политика питается ею. За лечение этой нравственной гемофилии должны взяться прежде всего душпастыри и школьные воспитатели, которые с детства будут блокировать в душе человека этот вредный ген вражды", - убежден Маринович.

Украина – не Россия

И речь идет не об одноименной книге второго президента Украины Леонида Кучмы, а о том, что одной из моделей (или частью более широкой модели), на основе которой можно строить национальную политическую нацию в Украине, вполне могут быть те различия, которые отличают людей, живущих в нашей стране, от жителей других государств. И в частности – от России. Ведь в условиях войны это противопоставление – вполне естественно.

Возможные реперные точки такого самосознания и единения назвал в ходе круглого стола известный социолог Владимир Паниотто.

"Для создания украинской политической нации нужно, вероятно, искать не столько те характеристики, которые являются общими для этнических украинцев или русских, живущих в Украине, сколько те, по которым российские и русскоязычные люди в Украине отличаются от русских из РФ", - убежден Паниотто.

В частности, граждан Украины от русских отличает отсутствие имперских амбиций. И это различие стоило бы взращивать.

"В России существует эдакий великодержавный шовинизм и вообще – претензии на величие страны. И мы бы могли (и у нас реально это есть) формировать нечто противоположное этим имперским сантиментам. Например, презрение или ненависть к великодержавности. Ведь реально украинское общество не имеет таких претензий, как российское", - убежден Паниотто.

Другое важное отличие – присущий украинском антиавторитаризм. На территории нашего государства во все времена очень скептически относились к власти - к царям, гетманам, президентам. Тогда как россиянам свойственно пресмыкаться перед властью и бояться ее. Поэтому удивительно ли, что в РФ, где во все времена существовал культ "сильной руки", за последние несколько лет тиран Иосиф Сталин превратился почти в национального героя? Если в 2012 году положительно относились к диктатору, по чьему приказу были убиты миллионы людей, 28% россиян, то сейчас уровень поддержки достиг 52% – и, похоже, продолжает расти. Это отличие – мировоззренческое, и должно закладываться в фундамент формирования украинской политической нации.

"Ну и ориентация на Запад, на Европу, США должна была стать для украинцев противовесом российскому антиамериканизму и ориентации россиян на самостоятельный путь развития и определенную изоляцию от мира", - назвал Паниотто третье отличие украинцев от россиян.

Безусловно, ни идеологические вдохновители Национального круглого стола, ни его организаторы, ни его участники не рассчитывают на то, что эта программа в результате выдаст готовую национальную идею, которая сразу же обеспечит Украине безоблачное будущее. Задача Национального круглого стола – в другом. В том, чтобы запустить процесс осмысления украинским обществом себя, своей роли и места в мире – и дать старт созданию "дорожной карты" к преодолению существующих вызовов, разногласий и построению процветающего государства.

"Дискуссии могут иметь разный градус. Мы надеемся, на выходе будут предложения – не только политикам, но и обществу. Надеемся, о совместных мировоззренческих ценностях. Каковы они – мы обсудим на следующих круглых столах. Национальный круглый стол продолжится. Нас ожидает мировоззренческая реформация", – заявил Доний.

Следующая встреча в рамках программы состоится в Одессе уже 24 сентября. Ее темой станет история.