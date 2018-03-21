Националисты захватили пустующий отель в Одессе: подробности

В среду, 21 марта, члены партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" в Одессе.

Они вошли внутрь здания, помахали флагом с балкона и вывесили транспарант "Открыто для людей". Об этом сообщает "Думская".

По словам заместителя председателя организации Константина Васильца, националисты хотят вернуть "Большую Московскую" одесситам и сделать ее общедоступной. Отмечается, что полицейские не предпринимали никаких действий в ответ.

"Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее. В конечном итоге мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", – заявил Василец.

Акция националистов в Одессе Андрей Колисниченко / Думская

В здании основные работы по реконструкции были выполнены весьма качественно. Гостиницу укрепили металлическими конструкциями и бетоном. По данным корреспондента, отсутствует лишь внутренняя отделка. Хотя ранее собственники говорили, что займутся интерьерами, когда объект станет экономически привлекательным.

Акция националистов в Одессе Андрей Колисниченко / Думская

Группа "Инкор", которой принадлежит гостиница, пока не прокомментировала инцидент.

Как сообщал "Обозреватель", ранее жители Одессы создали группу спасения от случаев падения элементов фасада со старых зданий.