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Националисты захватили пустующий отель в Одессе: подробности

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В среду, 21 марта, члены партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" в Одессе.

Они вошли внутрь здания, помахали флагом с балкона и вывесили транспарант "Открыто для людей". Об этом сообщает "Думская".

По словам заместителя председателя организации Константина Васильца, националисты хотят вернуть "Большую Московскую" одесситам и сделать ее общедоступной. Отмечается, что полицейские не предпринимали никаких действий в ответ.

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"Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее. В конечном итоге мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", – заявил Василец.

Акция националистов в Одессе

Андрей Колисниченко / Думская

В здании основные работы по реконструкции были выполнены весьма качественно. Гостиницу укрепили металлическими конструкциями и бетоном. По данным корреспондента, отсутствует лишь внутренняя отделка. Хотя ранее собственники говорили, что займутся интерьерами, когда объект станет экономически привлекательным.

Акция националистов в Одессе

Андрей Колисниченко / Думская

Группа "Инкор", которой принадлежит гостиница, пока не прокомментировала инцидент.

Как сообщал "Обозреватель", ранее жители Одессы создали группу спасения от случаев падения элементов фасада со старых зданий.

Место
УкраинаОдесса
Объекты
ВО Свободапротест
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