Нацгвардия Украины будет массово патрулировать улицы: что происходит

Министерство внутренних дел Украины с 1 августа привлечет Национальную гвардию к патрулированию улиц и для поддержания общественного порядка.

Подробности инициативы МВД рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Речь идет о более полном привлечении Нацгвардии к выполнению ее уставных функций и функций, возложенных на них законом о Национальной гвардии Украины. Сейчас практически весь состав Нацгвардии будет иметь возможность приобщиться к службе общественного порядка на наших улицах", – рассказал он.

По словам советника министра, патрули Нацгвардии – это "не новый формат" для Украины.

Он напомнил, что ранее бойцы Нацгвардии дежурили совместно с представителями Национальной полиции. В частности, во время избирательной кампании тысячи представителей Нацгвардии были привлечены к поддержке общественного порядка на улицах городов.

"У нас около 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Мировой опыт и наша практика подсказывают, что они могут быть эффективно привлечены в том числе в режиме самостоятельного дежурства", – заявил Варченко.

"На сегодняшний день они осуществляют патрулирование совместно с сотрудниками Национальной полиции. Сотрудник Национальной полиции имеет, согласно закону, возможность останавливать человека, осуществлять проверку и еще 10 видов полицейских мероприятий. Сотрудники Национальной гвардии способствуют полицейскому в выполнении его функций", – объяснил он.

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Советник главы МВД уточнил, что на сегодняшний день отрабатывается нормативная база, чтобы сотрудники Нацгвардии имели возможность самостоятельно нести дежурство, а в случае необходимости – задерживать граждан и составлять протоколы относительно нарушений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел также закупит самолеты для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС.

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