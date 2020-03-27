Нацелен на распространение: в ЦОЗ предупредили о новых мутациях коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает мутировать и подстраиваться под организм человека. По мнению экспертов, сейчас он нацелен на распространение, а не на летальность.

Об этом шла речь в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья" Игоря Кузина, сейчас коронавирус уменьшает свою активность и становится ближе к гриппу. Правда, он всё еще опасен, ведь вакцины от него нет.

"С точки зрения вирусологии и эпидемиологии, вирус действительно меняет свою структуру, свои особенности и будет меняться в дальнейшем. Он уменьшает свою активность и свои особенности - вирус становится ближе к обычному гриппу. Правда, это не является утешительным фактором. Потому что от гриппа есть вакцина, а от коронавируса - нет", - заявил Кузин.

Игорь Кузин Скриншот из видео

Биолог-генетик Александр Коляда рассказал, что это поведение вируса логично - он хочет жить, а значит не допустит быстрой смерти своего носителя.

"Вирус действительно меняется, он подстраивается под людей. Его логика вполне понятна: они сначала приводят к серьезным последствиям, а потом они пытаются прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает и переносит вирус, жил как можно дольше, чтобы заражать других. Вирус хочет жить, и он будет делать со своей стороны все, чтобы размножаться в организме и чтоб его носитель жил как можно дольше", - поделился биолог.

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