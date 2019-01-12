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"Нацдружины" будут наблюдать за выборами президента Украины

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Центральная избирательная комиссия дала разрешение общественной организации "Национальные дружины" иметь официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, 11 января, сообщает пресс-служба Комиссии.

Таким образом, по состоянию на 11 января, наблюдать за президентскими выборами могут уже 17 общественных организаций.

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Общественная организация

Общественная организация "Национальные дружины"

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Как cообщал OBOZREVATEL, в Украине с 31 декабря 2018 года стартовала президентская предвыборная кампания. Выборы главы государства назначены на 31 марта.

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Выборы Президентавыборы в Украине
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