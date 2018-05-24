Нацбанк проиграл Коломойскому суд по "Буковели": украинцы сказали, что произошло

Проигрыш Национальным банком Украины суда экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по горнолыжному курорту "Буковель" является "очередным договорняком".

Так считает большая половина читателей OBOZREVATEL, принявших участие в соответствующем опросе на нашем сайте.

Вопрос звучал так: "НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковели": что произошло?"

Свое мнение выразили 1025 пользователей, 57% из которых выбрали вариант "Очередной договорняк". Каждый пятый респондент (21%) считает, что "еще ничего не решено - НБУ подаст жалобу".

17% проголосовавших уверены, что "раз решил суд - значит, все честно".

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ПриватБанк еще в 2016 году перед национализацией получил в собственность от своих заемщиков ряд активов в рамках погашения кредитной задолженности. Речь шла в том числе и о курорте "Буковель".