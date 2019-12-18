Вдохновила Супрун: "заботливый" НБУ потроллил митингующих советами в сети

Пресс-служба Национального банка Украины по примеру бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун написала пост с советами для митингующих, которые два дня подряд протестовали под учреждением.

Соответствующая публикация появилась на странице НБУ в Facebook в среду, 18 декабря.

"Завтра начинается сезон зимних праздников, которые люди во всем мире традиционно проводят с семьями. Но митингующие по крайней мере День святого Николая проведут на улице. Поэтому мы решили подготовить памятку, как следует вести себя на митинге во время праздников без ущерба для собственного здоровья", – сказано в сообщении.

"Заботливый" НБУ потроллил митингующих в сети Facebook Нацбанка

В НБУ посоветовали активистам тепло одеваться и не переохлаждаться. В первую очередь призвали быть осторожнее пожилых людей.

"Когда вы идете с митинга, не стоит оставлять после себя мусор. Это не вредит здоровью, его в любом случае уберут уборщики. Но Институтская – это историческая улица, которая является визитной карточкой Киева", – добавили в пресс-службе.

"Ваш сегодня не ироничный, а заботливый НБУ", – подписали пост.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины, Офисом президента и Нацбанком.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

Также под парламент вышли противники критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации.

18 декабря протесты возобновились.

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