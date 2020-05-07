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7 мая • обновлено в 23:22
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В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

2.3т
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Один из номеров американского журнала National Geographic – за май 1987 года – опубликовал большую статью и фоторепортаж из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Светлана Тучинская. Она поделилась снимками архивного номера.

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

Тучинская отметила, что американские журналист и фотограф провели в Украине почти два месяца и посетили все регионы страны.

"Спускались в шахту в Донецке и принимали грязевые ванны в санатории под Одессой. Встречались с Олесем Гончаром, Иван Драч и Юрием Щербаком в Киеве, чтобы обсудить движение шестидесятников. Заходили в синагогу на Подоле в Киеве, говорили с татарином, который чудом вернулся из ссылки в Крым, и общались с популярными тогда баптистами. Гуляли Львовом и Кривым Рогом", – написала журналистка.

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

По ее мнению, статья вышла "очень патриотическая, даже националистическая по тем временам", из-за чего "гэбисты остались недовольны".

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

В сети вспомнили уникальный репортаж National Geographic из Украины. Яркие фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников назвал лучшие города в Украине для туризма.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина
Теги
фотографии СМИ
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
тогда в УССР жило 52,7 млн. счастливых свободных людей, сейчас - 25 млн . колониальных "нерабов".
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
это была Украинская Советская Социалистическая Республика, 4 экономика в Европе, а сейчас при колониальном бaндepoвckoм режиме самая нищая в Европе и вторая с конца в мире.
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