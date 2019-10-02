Все патриотическое сообщество бьется в панике , на этот раз это совсем не смешно.

Президент сказал, что капитуляции не будет, но выглядит все совсем иначе. Даже если остыть и думать холодной головой, все равно, выстраивается совсем не украинский сценарий державности, что-то подписали, но документ по сути, никто не видел.

Я очень переживаю за сложившуюся ситуацию. Понимаю как и многие другие, чем это может закончиться, вернее заново начаться. Майдан не Майдан, а десятки тысяч ветеранов не будут молчать, вот подумали об этом те, кто подталкивает страну к капитуляции??

Сейчас надо всем держать себя в руках, особенно лидерам мнений, блогерам и активистам, сейчас важно не собирать лайки, а думать о последствиях. Уже погибли десятки тысяч и вчерашние призывы к новому Майдану должны быть осознанными.

Как всегда кричат о зраде одни, а жизни отдают другие. Будьте осторожны, не паникуйте и не поддавайтесь провокациям. Остаётся только ждать, что сегодня примет ВР

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