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2 октября • обновлено в 10:51
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Третий Майдан: кричат о зраде одни, а жизни отдают другие

1.8т

Все патриотическое сообщество бьется в панике , на этот раз это совсем не смешно.

Президент сказал, что капитуляции не будет, но выглядит все совсем иначе. Даже если остыть и думать холодной головой, все равно, выстраивается совсем не украинский сценарий державности, что-то подписали, но документ по сути, никто не видел.

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Я очень переживаю за сложившуюся ситуацию. Понимаю как и многие другие, чем это может закончиться, вернее заново начаться. Майдан не Майдан, а десятки тысяч ветеранов не будут молчать, вот подумали об этом те, кто подталкивает страну к капитуляции??

Сейчас надо всем держать себя в руках, особенно лидерам мнений, блогерам и активистам, сейчас важно не собирать лайки, а думать о последствиях. Уже погибли десятки тысяч и вчерашние призывы к новому Майдану должны быть осознанными.

Как всегда кричат о зраде одни, а жизни отдают другие. Будьте осторожны, не паникуйте и не поддавайтесь провокациям. Остаётся только ждать, что сегодня примет ВР

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
отожбо ,а нужно было не ракеты запускать по кондиционерам,а также как в Киеве,дать людям жить так ,как они хотят..
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Николаенко Евгений
Николаенко Евгений
Нэзабаром Сравні, Ракеты по кондиционерам запускали московские каратели в Беслане в 2004-м по школе, где погибли сотни детей.
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1
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Ветеранов ссаными тряпками маршрутчики разгоняют...Хозяин сказал : Договаривайтесь с Путиным...Послушный и независимый Зе сделал. А разогнать 10 тыс не проплаченных активистов...5 минут работы.Народ уже устал от идиотизма и "Армии, Мовы, Виры".....
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0
3
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Иванов Владимир, брысь в рашку!!!!
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0
Syitnik Gena
Syitnik Gena
Когда патриЁты в панике - это смешно, когда присосавшиеся к кормушке твари воют с голодухи - это смешно, когда "дворяне" теряют доход на крови таких же тупых сограждан - это смешно, когда от собственной тупости от взрыва гранаты в кармане дохнет каратель - это смешно!
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Бульба Остап
Бульба Остап
Syitnik Gena, на Московii комедi-клуб нонстоп? коли сцарь цiлуе у пупок - цi cмiшно чи стрьомно, не опридiлився?
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Syitnik Gena, чё припёрся - брысь домой в рашку !!!!
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0

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