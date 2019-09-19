Нам снова нужна помощь. Делайте репост, это спасение для многих! Вас тысячи и СМИ в том числе, помогайте кто как может! Срочно нужны очень важные аппараты для реанимации госпиталя. Шестой год войны, воинов много, тысячи получили ранения и война продолжается.

Житомирский Госпиталь принимает колоссальное кол-во военных, потому что там находятся много воинских частей. Аппарат нужен для гнойной хирургии, это очень тяжёлое отделение, туда попадают только с сложнейшими диагнозами и заболеваниями.

Я прошу Вас помочь, каждая копейка, это выздоровление наших воинов. Аппарат стоит 24 тыс грн, их нужна два, есть дешевле, он попроще 15 тыс, на какие соберём , такие и купим.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья

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