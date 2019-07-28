Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Пример патриотизма для Украины: мы должны гордиться нашими бойцами

1.2т

Пример патриотизма, ещё задолго до войны в Украине, я увидела и впитала в себя в Британии. Кто был там и жил, понимает о чем я говорю.

Национальные флаги везде, где только можно. На лодках, на машинах, на домах, на улицах, в магазинах. Первый тост за столом, естественно за Королеву.

Касательно армии. Военные в Британии, это отдельная каста уважаемых всеми людей. При всём том, что за последние 30 лет, британцы воюют только на чужой территории и никто не кричит им, что они убийцы, никто!

Все, что связано с войной в Британии священно. Здесь много праздников и поминальных дней, вся королевская семья во главе с Королевой, присутствуют и приклоняют колено перед погибшими. Поминают отдавших жизни в первой и второй мировой, погибших в других войнах , где участвовали британцы.

Спросите у рядового англичанина, чтобы было, если бы соседи решили забрать у них клочок земли?? Война! Конечно здесь как и в Америке, снимают документальные и художественные фильмы о военных. Всегда солдат армии показывают как героев.

Новости
Плевать на годы войны и тысячи погибших?

К чему я все это пишу. К тому, что Украина шестой год ведёт войну. Сколько у нас поминальных дней?? Политика нашей страны такова, что о военных говорят плохо гораздо больше, чем хорошо. Это свинство! Это ганьба и делается это все преднамеренно. Проблемы с психикой, алкоголизм и наркомания, вот о чем часто пишут и говорят. А о том, что эти люди пережили, через что прошли, сколько потерь человеческих, нервов, боли, страданий, об этом замалчивается. Должны говорить публично и в больших дозах! В воюющих державах, защищающих свою

Новости
Не думала, что вернем Украину на начало войны

Землю, солдат, это гордость! Так и у нас обязаны представлять военных! А так как послушать, большинство не стесняясь плюют и топчут память. Британцы, кстати, очень высокого мнения об украинских воинах, говорят, что в мире, сейчас, нет такой нации, как украинцев, которые противостоят огромной силе.

Мы должны и мы будем гордиться нашими бойцами. Любой, кто плюет на память, не достоин сам никакого уважения. Это не гражданин. В каждой армии есть много проблем, но давайте мы будем помнить и чтить тех, кто мужественно защищает страну и народ, кто своим примером показывает как любить нашу Родину.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Великобритания
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
6
Смешно
11
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
То то ваших хероев атошников пиздят где только можно с ноги в табло....побираетесь на запчасти для паламатых хиборхов....единственное,что исполнил петрушка мальдивский,так кожному захыстнику участок земли...2 на 1,5 метра....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Вот только Британцы не уничтожают своё мирное население и не воюет с народной милицией, а так всё в силе))) Украинских нацистов ещё судить будут международным трибунал!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гражданин ЕС, Вы, козлоголовые, одних своих гражданей чеченцев 150000 убили. Нам до вас, как до марса, столетиями жить не дожить, ваши зверства Бен Ладен не переплюнул бы. Вы же улусы Золотой Орды и этим все сказано.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Qurd Boz
Qurd Boz
Гражданин ЕС, Ne putayte Bojiy dar, s yaichnitsey.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Герои котлов не заслуживают признательности народа.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Qurd Boz
Qurd Boz
Питон Каа, Rech ne o nix, edinitsax, a v samoy BCU ! Slava UKRAİNE !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel