Люди, сделайте репост, пожалуйста! Мы сами все не можем тянуть.

Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки, ноги или нет. Если кто-то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как видите со скринов переписки, очередь на ВАК на 10 дней вперёд, это ужасно конечно.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Приват, Ветвицкая Наталья, 20 тыс уже есть!

4441 1144 4022 0109 Ветвицкая Наталья, Монобанк.

Стоимость хорошего аппарата 61 тыс., оооочень нужен!

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