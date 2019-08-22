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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Поможем спасти воинов от ампутации!

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Люди, сделайте репост, пожалуйста! Мы сами все не можем тянуть.

Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки, ноги или нет. Если кто-то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов.

Новости
Наша общая война: мы заботимся о своих воинах
Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Как видите со скринов переписки, очередь на ВАК на 10 дней вперёд, это ужасно конечно.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Приват, Ветвицкая Наталья, 20 тыс уже есть!

4441 1144 4022 0109 Ветвицкая Наталья, Монобанк.

Стоимость хорошего аппарата 61 тыс., оооочень нужен!

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Украина Житомир
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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