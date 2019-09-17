Главная Новости
17 сентября • обновлено в 15:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

1.9т

Пост о госпитале. Ваши репосты, очень большая поддержка, пожалуйста, помогайте!

За последние несколько дней много раненых и есть погибшие, сегодня снова погиб украинский воин. В госпиталях много воинов с передовой, с пулевыми, осколочными, другими травмами и с онкологией. Сдавайте кровь, это очень важно.

Я собирала деньги на один ВАК аппарат для тяжелых ран, получилось купить два аппарата! Стоимость 115 тыс грн за два и расходники. Оплатила лекарство для онкобольного воина, очень сложно было найти, стоимость 29 тыс.

Новости
Украинцы сидят в подвалах Донбасса. Почему молчат о них?

Так же продукты, одежда, обезболивающее ещё 25 тыс. Собрали и отправили три посылки на фронт.

Расходов много, спасибо большое всем кто помогает, за каждую копейку!! Без Вашей помощи мы бы столько не смогли купить и помочь нашим защитникам.

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Помогайте госпиталю: за последние дни много раненых

Facebook Натальи Юсуповой

В киевском госпитале проходят лечение более 200 ветеранов и контрактников. Каждый день доктора им делают уникальные операции и медперсонал работает над восстановлением.

Мы помогает по недостающим позициям. Наши потребности не меняются: кофе, чай, вода, соки, колбасные и сырные изделия, сладкое и печенье. Из одежды очень нужны футболки, спортивные костюмы, можно уже и куртки. Нужны полотенца, салфетки, шампунь, пеленки под раны. Из обезболивающих, дексалгин и кетанов в ампулах.

Помните о том, что каждый помогает, участвует в выздоровлении человека.

Напоминаю, что мы находимся по адресу: Госпитальная 18, Киев, отделение травматологии. По вопросам пишите в личку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Допоможемо спільно" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Темы
Допоможемо спільно Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
3
9
Смешно
2
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Жабячьи стребки вредны для здоровья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Носков Денис
Носков Денис
Опять нужно пропагандистке деньги на судочку прада!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Киборги паламалися! Несите новых ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel