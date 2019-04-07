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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
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Плеваться и оскорблять друг друга еще не устали?

2.2т

Мой день. Это ноги десантника, его только перевели из реанимации, на войне с 14 года. Даже смотреть больно, ужасные раны.

Плеваться и оскорблять друг друга еще не устали?

Сегодня в госпитале мы фактически до крика спорили с бойцом, почему он против президента, а я против Зе. В какой-то момент я поняла, что мне нечего ответить на наболевшие вопросы человека, отдававшего жизнь в самые тяжелые дни для страны. И мы обнялись, потому что для меня воин важнее, чем политик. Это даже несравнимо!

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Потом я зашла в палату и увидела вот эти ноги. Все думают к этому можно привыкнуть. Наверное, только я каждый день задаю себе вопрос: "Доколе?? Сколько ещё уйдёт жизней, рук и ног?" Пять лет войны! Я ехала домой и смотрела в окно, жизнь кипит! Мы спорили о том, что никто никому не обязан, а кто тогда обязан защищать наши дома, когда мы веселимся, а в центре города лежат солдаты и мало кто приходит их проведать.

Устали? Хм, а плеваться и оскорблять друг друга, не устали? Нееет, это как наркотик для большинства. Надо перестать враждовать, мы убиваем страну и друг друга. Проблема в нас, политики должны служить народу, а получается так, что мы работаем на них.

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Темы
Война на ДонбассеПомощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник:Facebook Наталии Юсуповой
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мозгов себе купите, чтобы не спорить какому пану холопствовать, уважающие себя люди могут выбирать убеждения и идеи, а не феодалов как смерды, и за личные качества тех с кем лично не знакомы.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Ильчук Андрей, Ты надо понимать, с путиным лично знаком ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Признаться, фраза "ответить на наболевшие вопросы человека, отдававшего жизнь" завела меня в тупик. Хотя, главный вопрос, Наталья сформулировала верно. Но тут дело в том, когда же украинцы перестанут скакать и вздёрнут Бродского на фонарном столбе...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, когда хуйло перестанешь облизывать рот раскроешь, не раньше
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