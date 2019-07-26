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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Плевать на годы войны и тысячи погибших?

24.6т

Более 70% новоизбранного парламента Украины, никогда не работали в госструктурах, т.е. не имеют априори опыта понимания как работает многомиллионное государство и как надо управлять страной. Напомните подобный опыт в какой-либо цивилизованной державе? Да нет и не было такого нигде. Я не сторонник конспирологии, но все как-то или очень странно или слишком явно.

Ведь не просто так собрали в главном "заведении" страны, людей далеких от политики и экономики, далеки от внешней и внутренней политики, что очень важно в условиях войны. Мысль сама напрашивается, Россия не смогла запугать и нанести физически удар так, чтобы сломить проукраинское население, оставалось только лишь полномасштабное наступление, но пока они этого не могут себе позволить. Зашли с другой стороны, информационной и все у них получилось.

Шесть лет открытой пропаганды у них, это полбеды. В Украине лилась грязь по всем каналам и пока те, кто должен был прикрыть рот ватникам и сепарам решали свои личные интересы, страна погружалась в противоукраинское пространство. Результат всем известен. Мировые эксперты, не скрывая, говорят, что война может закончиться только на российских условиях.

Новости
Україна вступає в Росію

Другими словами, плевать на годы войны и тысячи погибших, на тех, кто шёл с идеей защищать страну от оккупантов. Дальнейшее развитие событий даже блондинкам понятен. Рубить не будут, постепенно, отводя войска, внушая народу, что так правильно и только так закончится война, будут внедрять российский план. А если малая часть патриотов начнёт бунтовать, прекрасно, гражданский конфликт, это именно то, что нужно показать мировому сообществу. Европе надо снять санкции и зарабатывать, России нужна Украины без ЕС и НАТО, украинцам нужно перестать стрелять и тоже зарабатывать, по той же всем известной преступной системе. Кто во всем этом виноват?

Те, которые во время того, как другие отдавали жизни, здоровье, провожали на войну своих детей, мужей и отцов, просто-напросто зарабатывали, предатели и негодяи. Те, кто пока убивали соотечественников, лупили салюты и шиковали, те, кто в упор не хотел видеть очевидного и что происходит в реальности, любители русского мира и просто пофигисты.

Вот Вам, жуйте, только не думайте, что заживете наконец-то. Предателей не любят нигде.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Российская военная угроза
Место
Украина
Теги
война Россия Новости России
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Golan Sim
Golan Sim
Сволонтёрка юсупова прекрасно осознаёт, что гражданский мир в Украине ей абсолютно не интересен - пока украинцы убивают друг друга, она и ей подобные будут процветать, воруя и присваивая иностранную "помощь". Продолжение войны любой ценой - есть основная цель адептов майдана, которым плевать на КРОВЬ и СТРАДАНИЯ украинского народа!
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8
7
Николаев Олег
Николаев Олег
Golan Sim, логично, я почему-то не думал в этом направлении. Да, им мир не нужен. Кто они будут после перемирия?
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3
1
Иван Иванов
Иван Иванов
думать о войне нужно было когда военный переворот устраивал порох со своей сворой, сейчас поздно
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5
5
Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
когда пойдут эшолоны с придурками на освоение колымы и чукотки они все равно будут гнуть свое но из-за вас же идиоты пострадают и дети
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