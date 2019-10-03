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3 октября • обновлено в 14:00
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Нужна помощь в реанимацию госпиталя: это спасет тяжелораненых воинов

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Люди, нужна помощь в реанимацию госпиталя, сделайте максимальный репост, пожалуйста!

Очень нужен монитор главных показателей жизнедеятельности человека. Самый простой стоит 50-60 тыс, есть и намного дороже. Если получится купить два аппарата, на два зала реанимации, это будет большая помощь для крайне тяжёлых состояний воинов с ранениями и военнослужащих с травмами.

Так же нужны два монитора для снимков (на один у меня деньги есть) их вообще нет в реанимации, спец. шприцы и системы. На что насобираем, то и купим.

Нужна помощь в реанимацию госпиталя: это спасет тяжелораненых воинов
Нужна помощь в реанимацию госпиталя: это спасет тяжелораненых воинов
Нужна помощь в реанимацию госпиталя: это спасет тяжелораненых воинов

Для тех, кто не знает, что в сентябре были собраны деньги и куплены 2 Вак аппарата для ран (115 тыс), два аппарата для реанимации (26 тыс), хирургические инструменты (6,5 тыс), лекарство для онко воинам (45 тыс), все фото и чеки я публиковала и они есть у меня на стр, смотрите.

Каждый, кто помогает, участвует в выздоровлении человека! Помните об этом.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья.

Я прошу организации не отзываться, Ваша помощь очень нужна. У кого какие вопросы, пишите в личку.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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