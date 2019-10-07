Пост о госпитале, делайте репост, пожалуйста! Новости с передовой неутешительные, каждый день есть убитые и каждый день раненые.

В киевский Госпиталь из свежих раненых, скорыми привезли двух ампутантов, без руки и стопы, и в пятницу привезли воина с тяжёлым ранением ноги. Также в госпитале проходят лечение много других воинов с различными ранениями и травмами, есть несколько человек с онкозаболеваниями.

Близится День Защитника Отечества. Коридоры госпиталя пустые, найдите пару минут поздравить и проведать наших воинов!

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Потребности у нас все те же, соки, вода, йогурты, кофе, чай, колбасные и сырные изделия, конфеты и печенье. Из одежды, это куртки, спорт костюмы, футболки, ещё шампуни и пеленки под раны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах. На днях я оплатила монитор для Реанимации, сегодня оплатила ещё один, сумма 82 тыс 800 грн, так же два негатоскопа 14 т 500 грн+ продукты( 12т), на лекарство воину 4 тыс( см чеки)и отправили посылку на передовую. Расходов много, война продолжается, помогайте, кто чем может. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии( не на складе), по вопросам пишите в личку, я прошу писать по существу.

Карты для помощи поменялись 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья.

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