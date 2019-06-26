ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

29.6т

Сделайте репост, пожалуйста, это так же большая помощь.

Новости с передовой не утешительные. Сегодня 5 раненых и двое с боевыми травмами, каждый день наши воины получают ранения и к сожалению, несут человеческие потери. Пока большая часть страны на морях и отдыхе, наши парни в невыносимую жару, под обстрелами и снайперскими пулями.

Спасибо всем, кто не забывает, пишет, приходит и помогает госпиталям и передовой.

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Потребности остаются неизменными. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, с 9-12, понедельник-четверг, Госпитальная 18.

Далее, на улице палящее солнце, поэтому уходит много воды и сока, все это мы покупаем сами. Так же ребятам нужны питьевые йогурты, колбаса, сыр, для бутербродов. Всегда нужны кофе, чай, сахар, сладкое. Из одежды шорты, футболки, спорт штаны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах.

В этом месяце я отправила раненым на карты почти 70 тыс. грн + продукты из супермаркета. Отправила посылки на передовую + передачи на Ирпенский госпиталь. Я прошу не устраивать истерики под постом.

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Неутешительные новости с передовой: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии( столовая) не на складах, а в самом отдалении где лежат раненые. По вопросам пишите в личку, тел не даю, потому что звонят сепары.

Карта для помощи моя 4176 4901 0002 3145 Ветвицкая( Юсупова) Наталья, Приват.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Наталии Юсуповой
Поделиться в Facebook
38
Комментарии
45
60
Смешно
23
Интересно
98
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Кирил
Федоров Кирил
Только самая сильная армия Европы может клянчить на колбасу и сыр для бутербродов, это трэш
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Скирда Женя
Скирда Женя
Вся москалёвская мразь в сборе!!! Никому не нужно ваше удобрение со всех уголков вашей территории зла под названием рф!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
Питон Каа
Питон Каа
Гражданская война в долг - это могли придумать только на Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
5
ivanov koly
ivanov koly
Питон Каа, питон кал обернись на тебя Маули поссал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel