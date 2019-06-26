Сделайте репост, пожалуйста, это так же большая помощь.

Новости с передовой не утешительные. Сегодня 5 раненых и двое с боевыми травмами, каждый день наши воины получают ранения и к сожалению, несут человеческие потери. Пока большая часть страны на морях и отдыхе, наши парни в невыносимую жару, под обстрелами и снайперскими пулями.

Спасибо всем, кто не забывает, пишет, приходит и помогает госпиталям и передовой.

Facebook Натальи Юсуповой

Потребности остаются неизменными. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, с 9-12, понедельник-четверг, Госпитальная 18.

Далее, на улице палящее солнце, поэтому уходит много воды и сока, все это мы покупаем сами. Так же ребятам нужны питьевые йогурты, колбаса, сыр, для бутербродов. Всегда нужны кофе, чай, сахар, сладкое. Из одежды шорты, футболки, спорт штаны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах.

В этом месяце я отправила раненым на карты почти 70 тыс. грн + продукты из супермаркета. Отправила посылки на передовую + передачи на Ирпенский госпиталь. Я прошу не устраивать истерики под постом.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии( столовая) не на складах, а в самом отдалении где лежат раненые. По вопросам пишите в личку, тел не даю, потому что звонят сепары.

Карта для помощи моя 4176 4901 0002 3145 Ветвицкая( Юсупова) Наталья, Приват.

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