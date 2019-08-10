Люди, очень прошу Вас помочь воину ВСУ, маме маленького прекрасного мальчика, который может, не дай Бог конечно, совсем лишиться слуха.. Виктория сирота, жилья нет, есть только она и её сын. Репост, также огромная помощь! Кто, чем может..

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

"Друзі дякую, що ви є і за вашу підтримку!

Вірю в вас, вашу доброту!

Хто знає мого Марчика, то розуміє яка це світла добра дитина, йому цікаво все, і дуже прикро дивитися коли діти розмовляють з ним а він думає, що вони просто шевелять губами і повторяє це.Марчик чує лише одним вушком з 80-90 дцб, коли я говорю голосно близько вуха або гучні, різкі звуки.

Допомогти Марчику для кохлеарного імпланта.

5168742727124830

Мама Лушпинська Вікторія Володимирівна."

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