"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, назначил Наталью Пушкареву Уполномоченным по вопросам волонтерской деятельности, что вызвало волну удивления в сети.

Указ опубликовали на сайте главы государства. Однако проблема возникла из-за того, что никто из волонтеров и активистов, которые отреагировали, не знает о таком человеке.

В частности, назначением возмутился офицер ВСУ, участник Операции Объединенных сил Александр Грамарчук (Гром). Он отметил, что у Пушкаревой даже есть государственная награда – орден княгини Ольги.

Наталья Пушкарева стала Уполномоченным Зеленского по вопросам волонтерской деятельности Новатор

"Поздравляю с орденом княгини Ольги самого волонтеристого волонтера Наталью Пушкареву, которая стала главным волонтером Украины. Правда, не знаю, кто это на самом деле и никогда ее не видел", – отреагировал воин.

Поделилась своим мнением и журналистка Лилия Рагуцкая. Как выяснилось, Пушкарева - педагог и отличник образования Украины, однако о ее волонтерской деятельности ничего не известно.

"Знаю десятки волонтеров, которые на протяжении всех лет войны делали действительно невероятные вещи. Горжусь знакомством с каждым из них. А вот о волонтере Наталье Пушкаревой мне до сих пор слышать не приходилось. И Google стыдливо молчит. Единственное упоминание: она как представитель центра "Новатор" провела тренинг по оказанию первой домедицинской помощи в какой-то школе. Пока я не очень понимаю, какое отношение человек, который работает в компании, продающей тренинги различного рода, имеет к волонтерству. И почему из всех волонтеров Украины выбор пал именно на нее", – написала журналистка.

Пользователи присоединились к обсуждению в комментариях. "Кто это?", "Никто не знает", "Где она волонтерила? в "Квартале"?, "Всем интересно, кто эта загадочная мадам", – написали украинцы.

Примечательно, что документ о назначении Пушкаревой появился в День волонтера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис Зеленского оконфузился, указав причиной увольнения десятка чиновников "прекращения срока полномочий президента".

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