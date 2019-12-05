Главная Новости
5 декабря • обновлено в 21:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, назначил Наталью Пушкареву Уполномоченным по вопросам волонтерской деятельности, что вызвало волну удивления в сети.

Указ опубликовали на сайте главы государства. Однако проблема возникла из-за того, что никто из волонтеров и активистов, которые отреагировали, не знает о таком человеке.

В частности, назначением возмутился офицер ВСУ, участник Операции Объединенных сил Александр Грамарчук (Гром). Он отметил, что у Пушкаревой даже есть государственная награда – орден княгини Ольги.

Новости
"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ
Наталья Пушкарева стала Уполномоченным Зеленского по вопросам волонтерской деятельности

Наталья Пушкарева стала Уполномоченным Зеленского по вопросам волонтерской деятельности

Новатор

"Поздравляю с орденом княгини Ольги самого волонтеристого волонтера Наталью Пушкареву, которая стала главным волонтером Украины. Правда, не знаю, кто это на самом деле и никогда ее не видел", – отреагировал воин.

Поделилась своим мнением и журналистка Лилия Рагуцкая. Как выяснилось, Пушкарева - педагог и отличник образования Украины, однако о ее волонтерской деятельности ничего не известно.

"Знаю десятки волонтеров, которые на протяжении всех лет войны делали действительно невероятные вещи. Горжусь знакомством с каждым из них. А вот о волонтере Наталье Пушкаревой мне до сих пор слышать не приходилось. И Google стыдливо молчит. Единственное упоминание: она как представитель центра "Новатор" провела тренинг по оказанию первой домедицинской помощи в какой-то школе. Пока я не очень понимаю, какое отношение человек, который работает в компании, продающей тренинги различного рода, имеет к волонтерству. И почему из всех волонтеров Украины выбор пал именно на нее", – написала журналистка.

Пользователи присоединились к обсуждению в комментариях. "Кто это?", "Никто не знает", "Где она волонтерила? в "Квартале"?, "Всем интересно, кто эта загадочная мадам", – написали украинцы.

"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением
"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением
"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением
"Волонтерила в "Квартале?" Зеленский удивил украинцев знаковым назначением

Примечательно, что документ о назначении Пушкаревой появился в День волонтера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис Зеленского оконфузился, указав причиной увольнения десятка чиновников "прекращения срока полномочий президента".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
волонтерство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
73
2
Смешно
2
Интересно
14
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Hecke Josef
Hecke Josef
У зенелоза кадры под плинтусом ищут Усьо чё было,выше 2милиметров,осваивает бюджеты..некого назначить..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги