Серпнева неділя.

У Херсоні, Дніпрі, Харкові +16, в Одесі +21, у Києві +20, в Ужгороді +24 градуси.

Вже не кажу про зливи та вітер.

Циклон розкрутився у наших центральній та східній частинах, не забуває про Південь - свіже фото 1 з супутника.

А ось на прогностичній карті (карта 2) на понеділковий ранок цей циклон так втікатиме від нас, що аж поли піджака закручуватимуться, майже й не видно.

Вітер завтра вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний. Хіба ще на Сході України якийсь північно-західний відгомін його залишиться.

Будьте обережними особливо біля берегів та в морі.

Дощі завтра будуть слабохарактерними - то локальні, то з грозами, а при грозах на Півдні та південному сході може й линути короткочасно, то злякаються сонця і сховаються за світилом.

До помірних дощів може дійти у західних областях.

Одещина, єдина з південних територій, уникне завтра дощів. Та їй і так вистачило.

Температура повітря залишається `хлопчиком для биття` - усі завтра будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися

Не вийде поки що.

5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, холодяка очікується: на Півночі та північному сході +8+12 градусів.

У Києві понеділок буде бадьорИти так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.

Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.

Проте день обіцяє бути сонячним. Хіба десь якісь зальотні краплі долетять, але все ж переважно без опадів. І вітер вщухне. Пориви окремі залишаться, проте вже без штормових.

І головна синоптична новина прийдешнього тижня!

З вівторка-середи в Україні очікується суттєве потепління!

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