Усі в неділю - на вулиці!
Не в сенсі протестному, хоча, якщо кому треба і законно, то також варто - на вулиці!
Бо завтра, 22 вересня, в Україні буде сонячно та відчутно потепліє.
Температура повітря протягом дня становитиме +17+23 градуси.
Свій синоптичний ексклюзив матиме Схід та північний схід - там у неділю дощі та +14+17 градусів.
Західного та північно-західного напрямку вітер буде поривчастим, до сильного.
У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів.
Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися по скляному містку, відкласти тимчасово куплені милі теплі шкарпетки у котики, навіть позасмагати над Дніпром на лавочках.
Адже завтра завершується літо.
З 23 вересня, у День осіннього рівнодення, почне по жменьці збільшуватися ніч.
А поки що - літо)
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