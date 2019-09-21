Усі в неділю - на вулиці!

Не в сенсі протестному, хоча, якщо кому треба і законно, то також варто - на вулиці!

Бо завтра, 22 вересня, в Україні буде сонячно та відчутно потепліє.

Температура повітря протягом дня становитиме +17+23 градуси.

Свій синоптичний ексклюзив матиме Схід та північний схід - там у неділю дощі та +14+17 градусів.

Західного та північно-західного напрямку вітер буде поривчастим, до сильного.

У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів.

Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися по скляному містку, відкласти тимчасово куплені милі теплі шкарпетки у котики, навіть позасмагати над Дніпром на лавочках.

Адже завтра завершується літо.

З 23 вересня, у День осіннього рівнодення, почне по жменьці збільшуватися ніч.

А поки що - літо)

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram