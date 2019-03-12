Новая неделя обещает энергичное продвижение в строго обозначенных рамках.

Для начала напомню о продолжении влияния ретроградного Меркурия на наши договоренности, перемещения и покупки. Новая неделя отмечена пиком ретроградности планеты коммуникаций. Это значит, что еще не наступило время для запуска новых проектов и крупных приобретений, но по-прежнему можно успешно заниматься творчеством, завершать прежние дела и готовиться к будущим свершениям.

В рамках этих обстоятельств предстоящую неделю можно считать прорывной и результативной. Взаимоотношения планет дают нам мощную силу выживания, выхода из кризисов, терпения и настойчивости — для быстрого и уверенного продвижения к своим целям. Мы способны ясно понимать, чего хотим, как этого достичь и какие действия стоит предпринять. Поэтому сейчас важно не упустить возможности, которые предоставляют нам звезды — проявить настойчивость, трудолюбие, ответственность. Выполняя эти условия, мы увидим, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Новости Гороскоп на 2019 год

Конечно, прежде чем что-то получить, приходится от чего избавляться. В этот раз, кроме силы воли, терпения и четкой организованности, нам будет предложено работать над своими чрезмерными амбициями и ложными идеологическими установками. Как именно это может быть выражено?

Например, мы будем считать, что способны на грандиозные свершения и достойны великих побед, но в результате можем очутиться перед разбитым корытом. Или нам может показаться, что черная полоса уже закончилась, и наша жизнь вырулила на белую бесконечно счастливую полосу, где судьба будет заваливать вас дарами. Но, ослепленные ложным оптимизмом, можем и не заметить, что при ближайшем рассмотрении белая полоса окажется всего лишь отражённым светом все той же полосы неудач. Упорно трудитесь и не обольщайтесь пустыми обещаниями и призрачными надеждами — таков совет для этой недели.

Эмоционально первые два дня недели настраивают на хозяйственный и финансовый лад, когда нас заботят дела насущные. Середина недели, начиная со среды, принесет информационную активность, общение, встречи, передвижения. При этом мы помним, что разного рода коммуникации успешны при условии, если они направлены на переосмысливание прошлого опыта или на анализ перспективных действий, в противном случае могут быть иллюзорными и обманчивыми. Пятница и суббота потребуют внимания к семейным или домашним делам. Воскресенье захочет яркого и творческого досуга.

Время, когда не стоит принимать важные решения и браться за ответственные дела — 12 марта с 11:31 по 17:48; 14 марта после 14:30. Период так называемой "холостой Луны" хорош для тех дел, которые не будут иметь продолжения или последствий. Например, если вы в этот отрезок времени получили известие о возможных неприятных событиях, эти события, вероятнее всего, не произойдут. Если же это время будет посвящено важным перспективным делам, велика вероятность того, что вы сделаете ошибку, и работу придется переделывать. Время будет потрачено вхолостую.

Дни конфликтов и крупных растрат: 13 и 14 марта. Старайтесь без острой необходимости не контактировать с влиятельными лицами или начальством, чтобы не нарваться на конфликт. Контролируйте свои желания и соотносите их со своими возможностями.

День неожиданностей: 16 марта. В этот день в нашей жизни может проявиться нечто случайное и неожиданное. Это будет касаться семейных или домашних проблем, хотя не исключено влияние профессиональных и карьерных факторов.

День подарков: 17 марта. Энергии этого дня принесут практичные и полезные дары. Этот день также благоприятен для мануальных практик или лечения нетрадиционными методами. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/esoterica/astroprognoz-na-11-17-marta-1309758.html

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram