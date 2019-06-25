Неделя эмоциональных трудностей, творческой работы и кардинальных обновлений в семье и в доме.
Внешняя активность переходит на внутренний план. Солнце в Раке повелительно направляет наше внимание на близких родственников, семейные ценности и душевные потребности. Мы тонко реагируем на мельчайшие нюансы в проявлениях отношения к нам значимых людей. Мы болезненно откликаемся на события окружающего мира, которые любым способом затрагивают наши привычки и традиции. А также для нас более значимыми становятся вопросы питания.
Гороскоп
И в последней теме я бы отметила два важных момента. Во-первых, вопреки стойкой приверженности представителей знака Рака к знакомой с детства пище и недоверчивом отношении к кулинарным экспериментам, гармоничный аспект Солнца к Урану даст возможность заинтересоваться в плане еды чем-то кардинально иным и необычным. А во-вторых, нужно внимательно и осторожно относиться к тому, что мы пьем или едим, поскольку на этой неделе по-прежнему велика вероятность отравлений.
Эмоциональное состояние и личные отношения обретут на этой неделе первостепенное значение. В первой половине недели могут проявиться болезненные разочарования и неоправданные надежды. Возможно, нас ранят вскрывшиеся обманы или болезненные привязанности. В позитивном отношении эти чувственные переживания легко трансформируются через творческие занятия.
Обратите внимание на 27-28 июня. Это период, когда наше сознание отходит от внешнего мировосприятия и настраивается на внутреннюю, подсознательную работу. Эмоциональные трудности, привязанности, заблуждения становятся той почвой, на которой рождаются новые прекрасные творения.
Деловая и интеллектуальная активность начнет менять свои проявления начиная с 27 июня. В этот день Меркурий переходит в знак Льва, а Солнце делает гармоничный аспект к Урану, указывающий на хорошие возможности для раскрытия талантов. Мы направляем свой интерес к внешнему миру — к творчеству, к демонстрации своих коммуникативных возможностей. Правда, стоит помнить, что это хорошее время для созидания новых проектов, но не подходящее для их официального оформления, поскольку уже со следующей недели Меркурий разворачивается в ретроградное движение.
ЗДОРОВЬЕ
До конца месяца рекомендованы хирургические операции, кроме воздействия на те органы, которые упомянуты ниже. До конца месяца благоприятны процедуры по очищению организма.
24 июня — активны ступни и вся лимфатическая система. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства. Рекомендовано избегать алкоголя и лекарств. Благоприятно посещать баню, проводить водные процедуры.
25, 26, 27 июня по 17-35 — активна голова, мозг, глаза, верхняя челюсть, зубы органы чувств. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства.
27 июня с 17-35, 28,29 июня — активна гортань, органы речи, зубы, нос, шея, горло, щитовидная железа, нижняя челюсть, голосовые связки, система кровообращения. Эти органы восприимчивы к уходу и лечению, кроме — хирургического вмешательства. Рекомендовано беречь уши и горло.
30 июня — активны плечи, руки, пальцы рук, легкие, системы желез. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства. Рекомендовано делать гимнастику плечевого пояса, а также — длительные прогулки на свежем воздухе.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ НЕДЕЛИ
Период эмоциональной активности и жажды деятельности — 25, 26, 27 июня
Период неторопливых действий, практических дел — вечер 27 июня, 28, 29 июня.
Период активных коммуникаций, общения, поездок, учебы, установления новых контактов, деловых переговоров — 30 июня.
День повышенной чувствительности — 24 июня. Лучше всего реализовать себя в домашней сфере. В первой половине дня нежелательно женское сотрудничество.
Эмоционально нестабильный, взрывной день — вторая половина 27 июня.
Денежный день — 29 июня. В этот день возможно получение дохода.
Дни и часы, когда не следует начинать новые дел и заключать важные сделки:
27 июня с 09:51 до 15:32.
29 июня с 20:38 до 23:09.
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