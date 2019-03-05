На этой неделе завершаем старые дела и начинаем новый цикл.

Два важнейших события марта — начало ретроградного движения Меркурия и переход Урана в Телец — произойдут именно на этой неделе. Но если влияние Урана в новом знаке мы можем сейчас и не прочувствовать, поскольку оно растянется на ближайшие 7 лет, то действие быстрого и ежедневно востребованного Меркурия очень заметно проявится в уже в первые дни недели.

Во вторник, 5 марта, начиная свой разворот, Меркурий займет стационарное положение, а вместе с ним приостановится та часть нашей жизни, которая связана с информацией, передвижениями, связью, переговорами и прочими коммуникационными темами. Поэтому не стоит в течение 5, 6 и 7 марта нервничать и злиться, если вам вовремя не позвонили или не выполнили обещаний, если произошли задержки рейсов или затерялась важная корреспонденция. Не пытайтесь также проломить лбом стену, пытаясь во что бы то ни стало на этой неделе запустить новый проект, купить новый автомобиль или организовать важную встречу.

Новости Гороскоп на 2019 год

Стационарный Меркурий в Рыбах предлагает нам взять паузу, перевести дыхание, научиться доверять своим ощущениям и тонким энергиям высших сил, провести генеральную уборку мыслей. Тем более что на это же время приходится один из самых эмоционально сложных периодов в году — соединение Солнца с Нептуном (точный аспект — в ночь с 6 на 7 марта), когда наши жизненные силы пребывают в состоянии упадка, а наше сознание может искаженно воспринимать реальность.

Для составления программы и планирования дел на ближайший месяц стоит воспользоваться часами новолуния — вечер 6 марта. К этому времени желательно закрыть вопросы предыдущих четырех недель. Карта новолуния предлагает прожить следующий лунный месяц в чувствительном мелодраматичном кино, где будет много переживаний и слез, где героиня с неустойчивой психикой и герой с преувеличенным эго будут выяснять отношения, расставаться и сходиться, где, например, больная тетушка и талантливый музыкант будут терпеливо ждать помощи от близких. Очень вероятно, что сюжет завершится хэппи-эндом. Тут уже многое зависит от нас. Например, насколько мы будем сострадательны и терпеливы. Сможем ли, несмотря на разочарования, обманы и потери, оставаться деятельными и упорными. Сумеем ли не утонуть в море экзальтированного оптимизма, завышенных амбиций и бесконечной жалости к своему эго?

Самые напряженные дни для деловой активности: 5, 6, 7 марта. В этот период возможен застой в делах, плохое самочувствие, депрессия.

Самые гармоничные дни для творческой деятельности: 5, 6, 7 марта. Особые внутренние состояния, высокая чувствительность и впечатлительность. Период творческого вдохновения.

Время уединения: 6 и 7 марта. Лучше в эти дни ограничить общение. Творчество, медитации, водные процедуры помогут обрести внутреннюю гармонию.

Время активности: 8 и 9 марта. Энергии этих дней инициируют желание действовать, начинать реализацию новых идей.

День повышенной эмоциональной чувствительности, нежелательны хирургические манипуляции: 9 марта.

День домашних и хозяйственных дел, работы с техникой: 10 марта.

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