Зима вже розминається.

По Заходу та Півночі України зараз літає і підсипає сніг й мокрий сніг.

Цей сніговий масив рухається у східному напрямку, тому впродовж понеділка та вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом.

3-го грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах – казнащо, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари.

Тому пішоходам варто подбати про відповідне взуття, а водіям - про словник ненормативної лексики.

Найскладнішою передбачається ситуація найближчої ночі, опади можуть бути навіть сильними.

Східна частина України вночі ще побуде поза цими процесами, проте під ранок та завтра вдень східні області також опиняться серед зимової погоди: мокрий сніг, сніг та ожеледиця.

Вдень у вівторок у центральній частині України опади припиняться.

На Заході та Півночі очікуються завтра в денні години невеликий сніг та мокрий сніг.

На Півдні України дощ та місцями мокрий сніг випадатимуть переважно найближчої ночі та завтра вранці. У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, проте на Запоріжжі негода ще затримається.

У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться.

Температура повітря.

Вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4+6 градусів.

У Києві сьогодні ввечері та найближчої ночі очікується сніг, мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер, на дорогах ожеледиця.

Завтра вдень у столиці - підсипатиме невеликий сніг. Температура повітря вночі -2-4 градуси, вдень 3-го грудня близько нуля.

Перспектива.

Вже із середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління.

А поки що чекаємо на зимовий дебют і стежимо уважно за свіжими прогнозами погоди.

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