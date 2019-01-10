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''Наступает опасное время'': Фельгенгауэр встревожил прогнозом по Донбассу

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Серьезная эскалация конфликта на Донбассе может случиться уже в ближайшие две-три недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, отметив, что в последнее время также существует опасность эскалации в регионе Черного и Азовского морей.

"Сейчас, в принципе, опасное время наступает, потому что если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то она должна произойти где-то в ближайшие две-три недели. Не обязательно, что это будет, но риски есть. В ближайшее время станет понятно – да или нет, а может обойдется. Эскалация может начаться и с Донбасса, и с Азова, и с Черного моря, но скорее всего с Донбасса", – прогнозирует россиянин.

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''Наступает опасное время'': Фельгенгауэр встревожил прогнозом по Донбассу

Минобороны Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Що опять ?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Павел Фельгенгауэр: В начале пятидневной войны в интервью телеканалу BBC давал высокую оценку действиям грузинских артиллерийских частей и предсказывал «тысячные» потери у российских войск
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в конце ноября 2018 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» ВСУ. Он заявил, что готов продать ряд штабных документов, поскольку ему срочно нужны деньги — 30 тыс. гривен (около $1080). «В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских картелей была проведена предварительная проверка „продавца“ и передаваемых им сведений. После чего оговоренная сумма была передана адресату», — рассказали в министерстве. За счет полученных материалов, добавили в пресс-службе, были установлены места дислокации 11 подразделений ВСУ.
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