''Наступает опасное время'': Фельгенгауэр встревожил прогнозом по Донбассу

Серьезная эскалация конфликта на Донбассе может случиться уже в ближайшие две-три недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, отметив, что в последнее время также существует опасность эскалации в регионе Черного и Азовского морей.

"Сейчас, в принципе, опасное время наступает, потому что если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то она должна произойти где-то в ближайшие две-три недели. Не обязательно, что это будет, но риски есть. В ближайшее время станет понятно – да или нет, а может обойдется. Эскалация может начаться и с Донбасса, и с Азова, и с Черного моря, но скорее всего с Донбасса", – прогнозирует россиянин.

Минобороны Украины

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