''Наступает опасное время'': Фельгенгауэр встревожил прогнозом по Донбассу

Серьезная эскалация конфликта на Донбассе может случиться уже в ближайшие две-три недели.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, отметив, что в последнее время также существует опасность эскалации в регионе Черного и Азовского морей.
"Сейчас, в принципе, опасное время наступает, потому что если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то она должна произойти где-то в ближайшие две-три недели. Не обязательно, что это будет, но риски есть. В ближайшее время станет понятно – да или нет, а может обойдется. Эскалация может начаться и с Донбасса, и с Азова, и с Черного моря, но скорее всего с Донбасса", – прогнозирует россиянин.
Минобороны Украины
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО – десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США и разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87).
В ответ РФ отправила в акваторию Черного моря ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619).
Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
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