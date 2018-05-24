"Наступаем на те же грабли": украинцев предостерегли от новой Колиивщины

Отмечание 250-летия Колиивщины, на котором настаивают депутаты Киевсовета, должно стать для украинцев очередным напоминанием о том, что кровавые уроки истории ничему их не учат и общество вновь вынуждено переживать трагедии.

Такие события заставляют людей идти не по цивилизованному пути развития, а решать проблемы с помощью агрессии и насилия, отметил политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.

Для подтверждения своих слов он напомнил о причинах возникновения указанного восстания и его ужасающих последствиях. Так, Бондаренко отметил, что все началось с того, что в Мотронинском монастыре появился некий игумен Мельхиседек Значко-Яворский, который заявил, что имеет документ от Екатерины II ("Золотая грамота"), позволяющий физически уничтожать представителей определенных национальных меньшинств.

"За короткое время было вырезано тысячи поляков и евреев. Что имеем в итоге? Польское правительство добровольно пригласило российские войска, восстание было подавлено и с Правобережной Украины уже не ушли (через четыре года эта территория была официально провозглашена российской). Нападение гайдамаков на город Балта, в котором была турецкая залога, стало поводом для объявления Турцией войны России, в результате которой Россия получила Северное Причерноморье, а впоследствии — и Крым. А в чем выгода для украинцев? Да ни в чем. Они сыграли в чужую игру, в очередной раз вытягивая для кого-то каштаны из огня", — пишет Бондаренко.

По его мнению, аналогичная ситуация повторилась и в 2014 года, когда после Революции Достоинства враги воспользовались моментом нестабильности в стране и захватили часть ее территорий.

Возвращаясь к событиям 250-летней давности, политолог отметил, что зачинщик восстания гайдамаков после его описанного исхода получил повышение и стал игуменом Выдубицкого монастыря в Киеве. Таким образом, его наградили за осуществление чужими руками народного бунта.

"Так вот: мы должны как можно громче праздновать годовщину Колиивщины. Как символ того, что история нас ничему не учит. И как символ того, как нас легко спровоцировать на бессмысленные действия, а потом еще и гордиться этой нелепостью, сводя ее в ранг одного из краеугольных камней отечественной истории", — с возмущением подчеркнул Бондаренко.

С сарказмом он предложил пригласить на предстоящие торжества послов таких государств, как Польша и Израиль, чтобы выслушать от них реальное мнение о событиях того времени в довольно жесткой форме.

"А в центре Киева, на Европейской площади, нужно поставить памятник Колиивщины: по кругу — выдающиеся современники этой акции (Вольтер, Дидро, Руссо, Моцарт, Вашингтон и другие), с ужасом отворачиваются от основного постамента, на котором две фигуры — гайдамацкий вожак с освященным ножом и общественный активист в балаклаве и с коктейлем Молотова — дружно наступают на одни и те же грабли", — подытожил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября 2015 года в Умани Черкасской области после долгих споров установили памятник предводителям Колиивщины Ивану Гонте и Максиму Зализняку. Торжественное открытие памятника было приурочено ко второй годовщине начала Евромайдана.