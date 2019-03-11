Настоящий март: синоптики дали дождливый прогноз до конца недели

Погода в Украине на рабочую неделю обещает быть по-настоящему весенней. Дожди будут сменяться солнцем, а температура воздуха будет держаться около 8 градусов тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, к концу трудовой недели погода несколько испортится и дожди пройдут по всей стране.

В понедельник, 11 марта, осадки прогнозируются по всей территории Украины, кроме южных регионов. На юге страны обещают до +15… +17, в центре - до +12, а на остальных частях - в пределах +6... +8 градусов.

Во вторник, 12 марта, серьезные дожди местами с мокрым снегом сместятся на юго-восток и там значительно похолодает до +4… +7 градусов. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду с температурой 7-8 выше нуля.

В среду, 13 марта, дожди переместятся в западные регионы. На остальной территории будет без существенных осадков и переменная облачность. Максимальная температура в +10 градусов ожидается в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

В четверг, 14 марта, температура немного снизится до +5… +8 градусов. Дождить будет так же на западе, солнце будет показываться на остальной территории Украины.

В пятницу, 15 марта, всю Украину накроет дождевой фронт. Но на температуру это особо не повлияет: в среднем по стране будет до +5… +8.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в Карпатах выпадет сильный снег.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, некоторые регионы Украины накрыл мощный ураган. Так, в Киеве ветер валил деревья и срывал конструкции.

Во Львове сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной. Также были повреждены и другие дома.

В Одессе и области в воскресенье, 10 марта, сильный ураганный ветер повалил деревья, рекламные столбы и сорвал кровлю многоэтажки.

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