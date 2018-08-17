Настоящий ад: синоптики предупредили об усилении жары в Украине

В пятницу, 17 августа, в Украине сохранится очень жаркая погода, дневная температура поднимется до +36°.

При этом в западных, местами в северных и большинстве центральных областей в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью прогнозируется на уровне 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях 30-34°, на юге - до 36°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается сильная жара, а в других регионах - грозовые дожди.

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