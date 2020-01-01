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1 января • обновлено в 10:06
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Настоящих зим со снегом в Украине не будет: главный синоптик дал пугающий прогноз

1.1т
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Украинцам следует забывать о холодных, снежных зимах, так как климат в последнее время изменился безвозвратно.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK. "У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

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Погода в Украине

Погода в Украине

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По его словам, этой зимой будут периоды похолодания, но не долгие и не сильные.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – пояснил Кульбида.

Также синоптик рассказал, что даже в случае если снег выпадет, при этом температурном режиме он долго держаться все равно не будет.

"А лето у нас всегда будет жарким. Всегда, и мы уже должны к этому привыкать", – резюмировал Кульбида.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на январь 2020 года в Украине. Они рассказали об ожидаемых средней месячной температуре и количестве осадков.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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