"Настоящие маньяки": Портников жестко прошелся по команде Путина

Скорбя об убитом полицейскими мальчике на Киевщине, президент Украины Владимир Зеленский также вспомнил о тех людях, чью жизнь забрали российские оккупанты. Это является вполне оправданным, ведь на совести страны-агрессора также лежат десятки тысяч невинно убитых детей и взрослых.

Такую позицию озвучил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Грани.ру", отметив, что параллель Зеленского сильно зацепила пропутинских пропагандистов.

"Слова, которые появились на фейсбук-странице нового украинского президента Владимира Зеленского в день начала его первого официального визита в Брюссель, почему-то вызвали особое бешенство у официальных российских и неофициальных пророссийских медиа. Пропагандистам показалось возмутительным, что украинский президент "посмел" поставить в один ряд гибель пятилетнего мальчика, застреленного подвыпившими полицейскими в Переяславе, и смерти украинских детей – жертв российского нападения на Донбасс", – напомнил он.

Владимир Путин

Портников подчеркнул, что, безусловно, гибель ребенка, пусть даже случайная, от рук тех, кто должен охранять общественный порядок, демонстрирует серьезные нравственные проблемы в системе. Но украинцы для того и хотят перемен в собственной стране, чтобы таких проблем не возникало, и умеют на такие проблемы реагировать. Яркими примерами являются протесты против самоуправства милиционеров во Врадиевке, с которых началась эрозия режима Виктора Януковича.

"А вот с войной пикетами и протестами не совладаешь. Война, которую Россия развязала против Украины и продолжает по сей день, бьет в первую очередь по самым слабым – по детям, по старикам, по обездоленным. Она отбирает жизни, она ломает судьбы, она сгоняет людей с насиженных мест. И да, она убивает детей. Говоря о несчастном ребенке, ставшем жертвой трагической преступной случайности, можем ли мы забывать о десятках убитых украинских детей, которые стали жертвами преднамеренного преступления Владимира Путина и ближайшего окружения российского правителя", – пишет журналист.

Виталий Портников Gazeta.ua

"Ведь все эти люди – Путин, Медведев, Патрушев, Шойгу, Нарышкин и прочие лавровы – собирались в Кремле, чертили планы, как они нападут на Украину, как они ее "урезонят" и прикарманят. И знали, наверняка знали, что жертвами их безумных планов станут сотни детей, женщин, защитников своей страны от агрессора. Они были к этому готовы. И это вам не пьяный полицейский, не понимавший, куда он целится. Это настоящие маньяки. Маньяки, которым никогда не приснятся убитые ими малыши. Потому что все эти погибшие для них – просто материал, который помогает управлять Россией и ощущать себя повелителями вселенной. А ради безумия – все средства хороши, даже детская кровь на старческих руках", – добавил Портников.

Следовательно, убежден он, не стоит упрекать Зеленского за то, что он сказал правду об агрессии России и вспомнил об убитых детях. Журналист отметил, что любой уважающий себя гражданин, а не только президент, должен думать именно о своих невинных согражданах, ставших жертвами войны и террора. Единственная позиция, которую можно продемонстрировать в этом случае, – это осуждение агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что президент России Владимир Путин готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа" и прекратить войну. Однако для этого президенту Владимиру Зеленскому придется согласиться на все ультиматумы, которые Кремль выдвигает Украине с 2014 года.

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