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30 ноября • обновлено в 10:40
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Настоящая зима: народный синоптик дал прогноз погоды на Новый год

5.2т
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На Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

Подробный прогноз погоды в Украине на январь озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, "под Новый год ночная температура -5...-4, земля будет полностью укрыта снегом, все будет очень красиво".

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"А 1-23 января – сплошные морозы. 1-10 января будет -13...-11, потом температура понизится на 2-3 градуса до -15. А 18-23 января будет -22...-20", – отметил Горбань.

"Снег ожидается 1, 3, 8, 10, 14, 15 января. Оттепель начнется к концу месяца с 25 января, будет дождь со снегом", – добавил он.

Настоящая зима: озвучен прогноз погоды на Новый год

ostrnum.com

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца нынешнего столетия зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Погода ObozTV Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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