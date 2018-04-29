Настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 29 апреля, в Украину придет настоящая жара.

Дневная температура воздуха достигнет отметок +25 +29 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны ожидается солнечная погода без осадков. Дневная температура воздуха от +25 до +29 градусов прогнозируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях.

В центре, на севере и на востоке Украины будет несколько прохладнее, однако тоже солнечно и без дождя. Так, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и в Запорожье дневная температура воздуха составит от +21 до +25 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 апреля, в городах Украины:

Киев +23...+25

Ужгород +26...+28

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +27...+29

Тернополь +25...+27

Черновцы +27...+29

Хмельницкий +24...+26

Луцк +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля Укргидрометцентр

Ривне + 25...+27

Житомир +25...+27

Винница +23...+25

Одесса +18...+20

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +23...+25

Чернигов +23...+25

Суммы +21...+23

Полтава +21...+23

Днепр +22...+24

Запорожье +23...+25

Донецк +21...+23

Луганск +21...+23

Харьков +21...+23

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец апреля.