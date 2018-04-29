Настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 29 апреля, в Украину придет настоящая жара.
Дневная температура воздуха достигнет отметок +25 +29 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.
На западе страны ожидается солнечная погода без осадков. Дневная температура воздуха от +25 до +29 градусов прогнозируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях.
В центре, на севере и на востоке Украины будет несколько прохладнее, однако тоже солнечно и без дождя. Так, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и в Запорожье дневная температура воздуха составит от +21 до +25 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 апреля, в городах Украины:
Киев +23...+25
Ужгород +26...+28
Львов +26...+28
Ивано-Франковск +27...+29
Тернополь +25...+27
Черновцы +27...+29
Хмельницкий +24...+26
Луцк +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля
Укргидрометцентр
Ривне + 25...+27
Житомир +25...+27
Винница +23...+25
Одесса +18...+20
Николаев +25...+27
Херсон +25...+27
Симферополь +22...+24
Кропивницкий +23...+25
Черкассы +23...+25
Чернигов +23...+25
Суммы +21...+23
Полтава +21...+23
Днепр +22...+24
Запорожье +23...+25
Донецк +21...+23
Луганск +21...+23
Харьков +21...+23
Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец апреля.
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