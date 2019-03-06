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Настоящая весна! Синоптики дали теплый прогноз погоды в Украине

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В среду, 6 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков в этот день по всей территории страны не предвидится.

Теплее всего будет на юге Украины. Здесь температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных регионах 6 марта будет до +9 градусов, а на Закарпатье до +13. В центре страны сухо и до +9, как и на востоке.

В Киеве в этот день ожидается от +5 до +7 градусов тепла, без осадков.

В это время на курортах Египта температура воздуха составляет до +24 градусов, а в Турции до 18 градусов тепла.

Настоящая весна! Синоптики дали теплый прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 марта, ожидаются температурные качели: после значительного потепления среди недели на выходных снова похолодает.

Весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоди" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодиПрогноз погоды
Место
Украина
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