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20 сентября • обновлено в 13:49
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"Настоящая украинка!" Сеть тронуло видео с девочкой, которая в США зачитала стихотворение Сосюры

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В Вашингтоне (США) 3-летняя украинская американка зачитала стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну!". Пользователей тронуло видео, которое опубликовали в сети. Они начали восхвалять маленькую патриотку.

Девочка выступила на семнадцатом ежегодном Украинском фестивале в столице США. Об этом сообщили на странице "Радио Свобода" в Facebook ( чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на 12:50 пост в сети собрал более 2,2 тысячи лайков, тысячу распространений и более 50 комментариев.

Девочка, которая зачитала стихотворение Сосюры

Девочка, которая зачитала стихотворение Сосюры

Скриншот

"Отлично! Невероятно! Маленькая умничка!", "Браво, очень трогательно!", "Великолепный ребенок! Солнышко!", "Слава и честь малой украиночке! Расти счастлива семье в удовольствие!", "Молодчинка. Надо с детства прививать любовь детям к матери-Украине", "Молодчинка! Настоящая украинка! Слава Украине!" – написали пользователи соцемережи.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, видео, на котором маленькая девочка плачет из-за того, что боится никогда не найти себе жениха, стало популярным в сети и тронуло пользователей.

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Место
США Вашингтон
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо то как ! Любить Украину подальше от Украины!
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