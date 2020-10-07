Так, друзья — сегодня будет большой пост про настольную книгу советской нищеты. Однажды в одном из своих постов о советской нищете я выложил фотоснимок книжки "Сделай сам", в которой советским гражданам предлагалось "самостоятельно, в домашних условиях" изготовить дефицитные продукты, вроде шпрот и шампанского. В комментариях сразу же отметились любители СССР, которые заявили, что книга фейк — мол годами по интернету кочует одна и та же фотожаба, а саму книгу никто и в глаза не видел.

Другие любители СССР заявили, что книга может и была, но вот была она издана уже в "проклятые девяностые", когда Ельцин, подстрекаемый заокеанскими кураторами, уже успел довести страну до ручки. Мол, если бы не он — то и шампанское было бы на всех, и шпроты, и бесплатные семикомнатные квартиры выдавали бы любому желающему по первому требованию, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

На самом деле книга "Сделай сам дефицитные продукты" действительно существует, и издавалась она в самом настоящем СССР. Читатели прислали мне экземпляр этой книги, и сегодня мы на него посмотрим. Итак, в сегодняшнем посте — обзор наглядного примера советской нищеты.

02. Давайте сперва взлянем на разворот книги, он выглядит точно так же, как и на снимке, что массово гуляет по интернетам. Государство, отбросив свои социальное обязательства, предлагает советским людям самостоятельно изготовить для себя шампанское, сыр и шпроты, майонез, мороженое и сгущённое молоко — словом, все те дефицитные деликатесы, за которыми обычные советские граждане давились и душились в очередях. Не можешь купить? Сделай сам! — со всей прямотой капитана Очевидности заявляет советская власть.

03. Увидев год издания, фанаты СССР радуются — ага, 1992! Вот он наступил проклятый Ельцинизм! Однако давайте посмотрим на выходные данные книги — это издание было сдано в набор 20 ноября 1991 года, а СССР прекратил своё существование 26 декабря 1991 года. Даже если не пытаться объяснить фанатам совка, что последующее за совком трёхлетие мало чем отличалось от СССР в силу инерции экономики — даже чисто формально это советское издание. Подписанное в печать под красным флагом и всеми рабочими атрибутами советской власти. И которое в принципе появилось благодаря магазинному дефициту, что длился годами.

04. Что ещё интересно — книга вышла в серии "Малая домашняя энциклопедия" и обозначена как "Выпуск четвёртый". Сложно сказать, что именно имеется в виду — то ли это уже четвертый выпуск "Дефицитных продуктов в домашних условиях", то ли есть ещё какие-то три выпуска "Малой домашней энциклопедии", посвящённые скажем тому, как из старой галоши, обрезка шляпы и велосипедного насоса сделать портативный аудиоплейер.

05. Начинают авторы с шампанского — которого так не хватало советским аристократам. Шампанское предлагают делать из красной смородины, яблок, а также есть рецепт "домашнего белого", который представляет собой сахарную брагу с дрожжами и добавлением лимонной кислоты. Хранить "домашнее белое" предлагается в погребе — видимо, для того, чтобы небрежным жестом лайковой перчатки туда можно было посылать слугу — "Фёдор, барин желает вина-с откушать!".

А слева можно увидеть крутое предисловие-напутствие: "Продукты, рецепты приготовления которых приведены в этой книге, мы привыкли покупать в магазине. Но иногда это для вас дорого. А чаще всего — их нет в продаже, либо покупке предшествует выстаивание в длинной очереди. Не отчаивайтесь! Гоните под жопу ногой коммунистов Сделанное своими руками всегда вкуснее!"

06. Дальше идёт рецепт сыра и шпрот. Кстати, в ходе продуктового эмбарго и раздавления тонн пармезана бульдозерами — может быть снова актуально. Сыр можно сделать и самому — он будет полезнее и вкуснее, чем швейцарский или голландский, главное приложить старания! Берёте литр молока и литр магазинного творога, вывариваете, помешиваете, процеживаете через марлю — и вот вы уже настоящий сыровар.

Вместо шпрот из недружественной буржуйской Латвии нам сгодится и рыба-колючка из местной речки-вонючки. Тушите сорную рыбу в утятнице в солёной воде — и вот это уже не котиное угощение, а изысканный деликатес! Главное верить.

07. А здесь мне понравился рецепт пива из сосновых побегов. Нет всяких буржуйских "Хольстенов" да проклятых козлов Велкопоповицких? Не беда — пошёл в лес, ободрал сосновые побеги, чиркнул огнивом, разжёг костёр — сварил пиво! А копчеными на костре шишками можно закусывать.

08. Дальше можно увидеть рецепты дефицитных советских конфет — которые, оказывается, тоже можно легко приготовить дома. И что самое интересное — дома можно приготовить даже лучшее в мире советское мороженое! Я удивляюсь — зачем в СССР вообще что-то продавали в магазинах? Достаточно было напечатать десяток подобных буклетов, и советские граждане делали бы самостоятельно в домашних условиях вообще всё — от конфет "Мишка на полюсе" до двухкамерного холодильника "Саратов".

09. Лучшую в мире советскую сгущенку под конец СССР для поддержания Величия тоже приходилось делать самим. Иначе приедут иностранцы в гости, захотят лучшей в мире советской сгущёнки попробовать — а угостить их-то и нечем. Позор.

10. Уксус и горчица тоже были продуктами "дефицитными, но которые не беда можно приготовить дома". Не знали?

11. Вот здесь мне понравился рецепт лимонада "Королевский". Оцените рецепт прямо с королевского стола — "В высокий стакан положите два желтка и две чайные ложки сахара. Постепенно вливайте в стакан воду, помешивая. Или подождите, пока раствоиться само. И пейте на здоровье! Вкусно и полезно!". Так и вижу и другие рецепты прямиком из королевской кухни — царские щи "хочешь ешь, хочешь х..й полощи", котлета для кронпринца "Хлебная" и салат для принцессы диетический витаминизированный "Свежесть" из свежескошенного пырея.

А справа советским гражданам предлагают самостоятельно изготавливать тушёнку. В последние советские годы плохо стало и с ней — последние запасы доели в Афганистане.

Всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Как видите, "деликатесами" в книге названы не какие-то там рябчики, омары или устрицы, а самые что ни на есть банальные продукты — бутилированное низкокачественное советское "шампанское", шпроты, сгущёнка, лимонад и даже тушенка. В последние годы совка даже такие простые продукты были дефицитом — который нужно было искать и стоять за ним в очередях.

И довело до такой нищеты население именно та самая советская власть — которая была не в состоянии что-то с этим сделать, а лишь отбивалась от голодающего народа вот такими брошюрами.

Такие дела. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Пробовали в те годы сами изготавливать дефицитные продукты? Где вообще брали дефицит к новогоднему столу?

Интересно.

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