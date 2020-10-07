Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

Так, друзья — сегодня будет большой пост про настольную книгу советской нищеты. Однажды в одном из своих постов о советской нищете я выложил фотоснимок книжки "Сделай сам", в которой советским гражданам предлагалось "самостоятельно, в домашних условиях" изготовить дефицитные продукты, вроде шпрот и шампанского. В комментариях сразу же отметились любители СССР, которые заявили, что книга фейк — мол годами по интернету кочует одна и та же фотожаба, а саму книгу никто и в глаза не видел.

Другие любители СССР заявили, что книга может и была, но вот была она издана уже в "проклятые девяностые", когда Ельцин, подстрекаемый заокеанскими кураторами, уже успел довести страну до ручки. Мол, если бы не он — то и шампанское было бы на всех, и шпроты, и бесплатные семикомнатные квартиры выдавали бы любому желающему по первому требованию, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

На самом деле книга "Сделай сам дефицитные продукты" действительно существует, и издавалась она в самом настоящем СССР. Читатели прислали мне экземпляр этой книги, и сегодня мы на него посмотрим. Итак, в сегодняшнем посте — обзор наглядного примера советской нищеты.

02. Давайте сперва взлянем на разворот книги, он выглядит точно так же, как и на снимке, что массово гуляет по интернетам. Государство, отбросив свои социальное обязательства, предлагает советским людям самостоятельно изготовить для себя шампанское, сыр и шпроты, майонез, мороженое и сгущённое молоко — словом, все те дефицитные деликатесы, за которыми обычные советские граждане давились и душились в очередях. Не можешь купить? Сделай сам! — со всей прямотой капитана Очевидности заявляет советская власть.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

03. Увидев год издания, фанаты СССР радуются — ага, 1992! Вот он наступил проклятый Ельцинизм! Однако давайте посмотрим на выходные данные книги — это издание было сдано в набор 20 ноября 1991 года, а СССР прекратил своё существование 26 декабря 1991 года. Даже если не пытаться объяснить фанатам совка, что последующее за совком трёхлетие мало чем отличалось от СССР в силу инерции экономики — даже чисто формально это советское издание. Подписанное в печать под красным флагом и всеми рабочими атрибутами советской власти. И которое в принципе появилось благодаря магазинному дефициту, что длился годами.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

04. Что ещё интересно — книга вышла в серии "Малая домашняя энциклопедия" и обозначена как "Выпуск четвёртый". Сложно сказать, что именно имеется в виду — то ли это уже четвертый выпуск "Дефицитных продуктов в домашних условиях", то ли есть ещё какие-то три выпуска "Малой домашней энциклопедии", посвящённые скажем тому, как из старой галоши, обрезка шляпы и велосипедного насоса сделать портативный аудиоплейер.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

05. Начинают авторы с шампанского — которого так не хватало советским аристократам. Шампанское предлагают делать из красной смородины, яблок, а также есть рецепт "домашнего белого", который представляет собой сахарную брагу с дрожжами и добавлением лимонной кислоты. Хранить "домашнее белое" предлагается в погребе — видимо, для того, чтобы небрежным жестом лайковой перчатки туда можно было посылать слугу — "Фёдор, барин желает вина-с откушать!".

А слева можно увидеть крутое предисловие-напутствие: "Продукты, рецепты приготовления которых приведены в этой книге, мы привыкли покупать в магазине. Но иногда это для вас дорого. А чаще всего — их нет в продаже, либо покупке предшествует выстаивание в длинной очереди. Не отчаивайтесь! Гоните под жопу ногой коммунистов Сделанное своими руками всегда вкуснее!"

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

06. Дальше идёт рецепт сыра и шпрот. Кстати, в ходе продуктового эмбарго и раздавления тонн пармезана бульдозерами — может быть снова актуально. Сыр можно сделать и самому — он будет полезнее и вкуснее, чем швейцарский или голландский, главное приложить старания! Берёте литр молока и литр магазинного творога, вывариваете, помешиваете, процеживаете через марлю — и вот вы уже настоящий сыровар.

Вместо шпрот из недружественной буржуйской Латвии нам сгодится и рыба-колючка из местной речки-вонючки. Тушите сорную рыбу в утятнице в солёной воде — и вот это уже не котиное угощение, а изысканный деликатес! Главное верить.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

07. А здесь мне понравился рецепт пива из сосновых побегов. Нет всяких буржуйских "Хольстенов" да проклятых козлов Велкопоповицких? Не беда — пошёл в лес, ободрал сосновые побеги, чиркнул огнивом, разжёг костёр — сварил пиво! А копчеными на костре шишками можно закусывать.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

08. Дальше можно увидеть рецепты дефицитных советских конфет — которые, оказывается, тоже можно легко приготовить дома. И что самое интересное — дома можно приготовить даже лучшее в мире советское мороженое! Я удивляюсь — зачем в СССР вообще что-то продавали в магазинах? Достаточно было напечатать десяток подобных буклетов, и советские граждане делали бы самостоятельно в домашних условиях вообще всё — от конфет "Мишка на полюсе" до двухкамерного холодильника "Саратов".

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

09. Лучшую в мире советскую сгущенку под конец СССР для поддержания Величия тоже приходилось делать самим. Иначе приедут иностранцы в гости, захотят лучшей в мире советской сгущёнки попробовать — а угостить их-то и нечем. Позор.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

10. Уксус и горчица тоже были продуктами "дефицитными, но которые не беда можно приготовить дома". Не знали?

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

11. Вот здесь мне понравился рецепт лимонада "Королевский". Оцените рецепт прямо с королевского стола — "В высокий стакан положите два желтка и две чайные ложки сахара. Постепенно вливайте в стакан воду, помешивая. Или подождите, пока раствоиться само. И пейте на здоровье! Вкусно и полезно!". Так и вижу и другие рецепты прямиком из королевской кухни — царские щи "хочешь ешь, хочешь х..й полощи", котлета для кронпринца "Хлебная" и салат для принцессы диетический витаминизированный "Свежесть" из свежескошенного пырея.

А справа советским гражданам предлагают самостоятельно изготавливать тушёнку. В последние советские годы плохо стало и с ней — последние запасы доели в Афганистане.

Настольная книга советской нищеты, где учили готовить дефицитные продукты

Всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Как видите, "деликатесами" в книге названы не какие-то там рябчики, омары или устрицы, а самые что ни на есть банальные продукты — бутилированное низкокачественное советское "шампанское", шпроты, сгущёнка, лимонад и даже тушенка. В последние годы совка даже такие простые продукты были дефицитом — который нужно было искать и стоять за ним в очередях.

И довело до такой нищеты население именно та самая советская власть — которая была не в состоянии что-то с этим сделать, а лишь отбивалась от голодающего народа вот такими брошюрами.

Такие дела. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Пробовали в те годы сами изготавливать дефицитные продукты? Где вообще брали дефицит к новогоднему столу?

Интересно.

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Источник:Facebook Максима Мировича
СССР