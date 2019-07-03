"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

Девушку, которую поджег парень в Запорожье, зовут Анастасия Ковалева, ей всего 22 года.

Она сейчас находится в тяжелом состоянии, у нее 90% ожогов тела. "Я сейчас не хочу говорить. Насте врачи дали сутки на выживание", – сказала OBOZREVATEL мама пострадавшей девушки.

На месте происшествия Instagram

Instagram

Поджигателя зовут Виктор Чайка, ему 28 лет, он из Донецкой области. Как рассказали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

"Хотя никто не ожидал, что может до такого дойти", – сказала нам одна из подруг.

Настя Instagram Анастасии Ковалевой

Настя со своим парнем Instagram Анастасии Ковалевой

Поджигатель Instagram

Судя по Instagram девушки, она казалась счастливой с этим парнем. Часто писала, что он ее самый любимый и родной человек. И часто публиковала фотографии с ним.

Настя казалась счастливой Instagram Анастасии Ковалевой

Instagram Анастасии Ковалевой

Instagram Анастасии Ковалевой

Instagram Анастасии Ковалевой

Сейчас Насте требуется много крови для переливания, родные обращаются ко всем за помощью. Всех, кто может помочь, ждут в 5 городской больнице на ул. Победы, 80. Также ей нужны медикаменты.

Полиция задержала поджигателя, открыто производство по статье "Покушение на убийство".

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