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"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

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Девушку, которую поджег парень в Запорожье, зовут Анастасия Ковалева, ей всего 22 года.

Она сейчас находится в тяжелом состоянии, у нее 90% ожогов тела. "Я сейчас не хочу говорить. Насте врачи дали сутки на выживание", – сказала OBOZREVATEL мама пострадавшей девушки.

На месте происшествия

На месте происшествия

Instagram

"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

Instagram

Поджигателя зовут Виктор Чайка, ему 28 лет, он из Донецкой области. Как рассказали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

"Хотя никто не ожидал, что может до такого дойти", – сказала нам одна из подруг.

Настя

Настя

Instagram Анастасии Ковалевой

Настя со своим парнем

Настя со своим парнем

Instagram Анастасии Ковалевой

Поджигатель

Поджигатель

Instagram

Судя по Instagram девушки, она казалась счастливой с этим парнем. Часто писала, что он ее самый любимый и родной человек. И часто публиковала фотографии с ним.

Настя казалась счастливой

Настя казалась счастливой

Instagram Анастасии Ковалевой

"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

Instagram Анастасии Ковалевой

"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

Instagram Анастасии Ковалевой

"Сутки на выживание": фото и жуткие подробности о сожженной девушке в Запорожье

Instagram Анастасии Ковалевой

Сейчас Насте требуется много крови для переливания, родные обращаются ко всем за помощью. Всех, кто может помочь, ждут в 5 городской больнице на ул. Победы, 80. Также ей нужны медикаменты.

Полиция задержала поджигателя, открыто производство по статье "Покушение на убийство".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве в районе Дарницы родственник убил 9-летнего мальчика Захара Черевко. Брат нового мужа мама Захара поссорился с ними, и так решил им отомстить. Он заманил мальчика на озеро Вырлица, там нанес ему множественные удары ножом и молотком, затем бросил в озеро.

  • На пляже Аркадия в Одессе жестоко убили студента из Марокко. Неизвестный ударил его ножом прямо в сердце.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Запорожьеполицияожог
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