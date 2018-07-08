Важко сказати, хто утрамбував більше здоров'я, сил і енергії в процес знищення СРСР та відродження українськості, ніж Левко Лук'яненко. Я запам'ятав його вічно усміхненим, напрочуд енергійним вусатим дідом з ореолом справжньої легенди й запасом повчальних древніх історій. Оскільки кілька разів випадало послухати й поговорити з ним - саме Лук'яненко справив колосальне враження на формування ціннісних орієнтирів. Не лише в мене - більшість близьких друзів із покоління дев'яностих рівнялись на його дисидентську діяльність і принципи.

І саме Левко Лук'яненко написав Акт проголошення незалежності України, тож у певному сенсі він батько-засновник сучасної української держави, як Томас Джефферсон, автор Декларації незалежності США, є одним із найшанованіших президентів і героїв Штатів. З часом і ми прийдемо до цього.

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Левко прожив довге й насичене життя, зробив колосальний внесок у відновлення незалежності України, залишив великий спадок текстів і надихнув прикладом своєї боротьби з тоталітаризмом тисячі українців. Справді велика людина.