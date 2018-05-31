УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Насмешка над Крымом

7.8т

Советник главы российского правительства Крыма Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме "Здравница" в Кисловодске​ рассказал о предложении ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих с медицинскими целями, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Программа крымского руководства предполагает предоставление 30-дневного разрешения на въезд тем, кто докажет медицинскую цель визита, а если необходимо более длительное лечение в крымских здравницах – предоставит шестимесячную въездную "медицинскую" визу в ускоренном порядке. Стрельбицкий назвал такое решение "достойным ответом на санкции, на информационную войну". Но даже если российские власти и пойдут навстречу своим ставленникам в Крыму – предложения о введении "медицинского" въезда выглядят самой настоящей насмешкой над курортом.

Новости
Россия существует за счет противника и при этом его шантажирует...

Потому что всего четыре года назад гостям Крыма из практически всех стран цивилизованного мира не нужно было задумываться о получении какой-либо визы, разрешения – медицинского или туристического. Украина отменила визы для граждан стран Европейского Союза, США и Канады еще в 2004 году. И все это дооккупационное десятилетие иностранные туристы приезжали на полуостров, не думая о том, что им придется доказывать право на отдых подтверждением из санатория.

Не буду утверждать, что медицинский туризм в Крым был очень популярен – он у нас обычно происходит с востока на запад, а не наоборот. И, тем не менее, Крым понемногу занимал свое место на туристической карте мира – вначале, разумеется, у гостей из стран бывшего социалистического лагеря, бывших советских республик. Но так обычно и развивается интерес к месту, десятилетиями закрытому от чужих глаз. Главное условие этого интереса – даже не наличие пляжей и санаториев, даже не уровень сервиса – все это развивается и улучшается, ориентируясь на туристические потоки. Главное условие такого интереса – свобода передвижения. Свобода, которой Крым лишился в 2014 году вместе со всеми остальными перспективами. Свободу передвижения туристов заменили на свободу стать еще одной российской военной базой.

Новости
Что будет с Россией, когда убежит из нее последний олигарх?

И теперь те, кто отвечает в Крыму не за военную базу, а за туризм, вынуждены сами себя обманывать – чтобы увеличить статистику посещений полуострова, но и не нарваться на гнев тех, кто отвечает за военную базу. Именно этот страх и диктует полумеры. Потому что никто не объяснит вам, почему турист, который приедет с медицинскими целями, получит право на 30-дневное безвизовое пребывание, а турист, который просто захочет провести несколько дней на крымских пляжах или в горах, посетить Бахчисарай или Судакскую крепость, не получит. Почему лечиться для властей Крыма лучше, чем отдыхать? Ведь и тот, и другой, и третий турист оставляют в Крыму деньги. При этом здоровый гость, который ужинает в дорогих ресторанах, явно не оставляет меньше гостя, который лечится в крымских санаториях. Почему же тот, кто по вечерам угощается "Массандрой", в худшей ситуации по сравнению с тем, кто пьет кефир?

А потому что идея медицинского туризма – это не идея получения денег. Это идея контроля за туристическим потоком. Если предоставлять право безвизового въезда в Крым всем иностранцам, то очень трудно будет разделить их на тех, кто отдыхает в санаториях и отелях, и тех, кто будет снимать жилье в частном секторе и маленьких пансионатах. И трудно будет предотвратить попадание нарушителей на собственно российскую территорию – а вдруг среди отдыхающих окажутся шпионы и диверсанты, которые повсюду мерещатся российским спецслужбам? Нет, такого безобразия допустить нельзя.

Новости
Турция скрутила Россию в трубу

А медицинский безвизовый туризм будет сопряжен с предварительным подтверждением из санатория, что позволит проверить соискателя еще до того, как он прибудет на полуостров. Это хорошо охраняемый поток гостей. Ну не поток, ручеек. Но хорошо охраняемый и проверяемый – вот что главное.

Но вряд ли и эту крымскую инициативу кто-то одобрит в Москве – разве что она станет частью общей программы введения "особого визового режима" для иностранцев, стремящихся получить лечение в России. Как будет выглядеть этот особый режим и появится ли он вообще, никто пока не знает – как и о желании иностранцев даже в таких специальных условиях лечиться в Крыму, находящемся под западными санкциями.

Впрочем, и иностранцев этих еще нужно отыскать. Московская газета "Коммерсантъ" приводит оценку одного из своих экспертов: из общего числа гостей всех российских (а не только крымских) санаториев иностранцы составляют не более 1 процента в год, то есть примерное 500-600 тысяч человек. Вот и весь медицинский туризм по-российски.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник:Крым.Реалии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
12
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги