У багатьох викликає огиду спроби міжнародної експертної і журналістської бюрократії нав‘язати нам якійсь нові правила, згідно яких журналіст не має сприяти спецслужбам у власному порятунку. Тобто не просто може відмовитися від охорони, або від дачі свідчень, які могли б вивести на чисту воду вбивцю. А в прямому сенсі не має право це робити. Бо це порушення журналістських стандартів, заангажованість і взагалі жахливий жах. Те, що право на життя - то найвища цінність і те, що стати жертвою в справі про замовне вбивство - це не про професійну роботу журналіста, а про його особисте життя та свободу, рятувати які йому не можуть заборонити ніякі стандарти ВВС, якось забувається. Але все ж таки цікаво навіщо всі ці моралізатори настільки відверто маніпулюють та перекручують ситуацію? Невже не розуміють наскільки всі їх промовки звучать аморально?

Все це відбувається тому, що наслідки провалу російської агентури по справі Бабченко карколомні. Ну уявіть собі. Тепер через наявність "списку 30" СБУ викликає до себе журналістів та проводить оперативну роботу в їх оточені. Як би всі вони відреагували, якби за ними слідкували, намагалися моніторити їх та їх редакції ще місяць тому? А зараз як? Уявіть яка кількість російських наймитів крутиться в тих самих редакціях, де працюють фігуранти списку. Тепер, якщо СБУ не буде ловити гав, у нього з‘явився шанс паралельно з вбивцями серйозно відпрацювати по російській агентурі в українських ЗМІ. Адже навіть якщо ім‘я в списку - то ворог путінського режима, його колеги, можуть працювати на росіян. "Список" відкрив двері українським спецслужбам туди, куди вони не сміли сунути носа і де ворожих агентів чи не більше, ніж в самому Мордорі. Тепер вже невідомо хто на кого палає. Ба більше! Уявіть як складно стає працювати російським агентам. Ніхто ж ніколи не дізнається, а чи нема поруч з ними людини, яка є в списку і вже співпрацює з СБУ. Тепер для тих, хто працює на Росію настає час суцільної параної. Правда цікаво? Це ж руйнація агентури не гірше ніж депортація дипломатів. Це неймовірний для Росії провал, якій тільки починає розгортатися.

Саме для того, щоб відвести цю небезпеку від власної агентури в українських ЗМІ, Росія і підключила всіх своїх лобістів в світі. Вони мають за лічені дні створити "новий стандарт", згідно якого український журналіст або активіст має відмовитися від охорони та допомоги СБУ, тому що рятувати своє життя за допомогою правоохоронної системи, виявляється, аморально.