"Наследие мировой цивилизации": в "ЛНР" придумали новый праздник

В фейковой "ЛНР" установили новый праздник 6 июня – день русского языка.

В соответствующем "указе главы республики" Леонида Пасечника отмечается, что дата установлена с целью "сохранения многолетних исторических традиций, а также поддержания и развития русского языка как общенационального достояния всех народов на постсоветском пространстве, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".

Сообщается, что "указ" главаря террористов вступает в силу на территории оккупированной "ЛНР" со дня его подписания.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер Объединенных сил ликвидировал командира "ЛНР".