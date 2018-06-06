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"Наследие мировой цивилизации": в "ЛНР" придумали новый праздник

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В фейковой "ЛНР" установили новый праздник 6 июня – день русского языка.

В соответствующем "указе главы республики" Леонида Пасечника отмечается, что дата установлена с целью "сохранения многолетних исторических традиций, а также поддержания и развития русского языка как общенационального достояния всех народов на постсоветском пространстве, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".

Сообщается, что "указ" главаря террористов вступает в силу на территории оккупированной "ЛНР" со дня его подписания.

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Темы
Новости Луганска и Луганской областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Леонид Пасечник
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
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