Наслаждайтесь теплом: синоптики уточнили прогноз на субботу в Украине

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет теплой и сухой в течение дня, при этом ночью возможны дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По данным синоптиков, в течение дня также возможно усиление ветра.

Погода в Украине

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет находиться в пределах от +14 до +19 градусов. При этом в южных южных регионах температура поднимется до +22 градусов.

При этом на западе, севере и в центре страны ожидаются дожди. В основном осадки пройдут в ночное время.

В Киеве – дождь ночью и утром, ветер порывистый, температура воздуха будет в районе +17 градусов тепла.

Погода 9 ноября https://meteo.gov.ua/

В остальных городах Украины установится такая температура:

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы – +11...+13

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +12...+14

Харьков – +11...+13

Киев – +15...+17

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных, 9 и 10 ноября, на территорию Украины вернется потепление.

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