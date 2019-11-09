Наслаждайтесь теплом: синоптики уточнили прогноз на субботу в Украине

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет теплой и сухой в течение дня, при этом ночью возможны дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. По данным синоптиков, в течение дня также возможно усиление ветра.
Погода в Украине
Температура воздуха в большинстве областей Украины будет находиться в пределах от +14 до +19 градусов. При этом в южных южных регионах температура поднимется до +22 градусов.
При этом на западе, севере и в центре страны ожидаются дожди. В основном осадки пройдут в ночное время.
В Киеве – дождь ночью и утром, ветер порывистый, температура воздуха будет в районе +17 градусов тепла.
Погода 9 ноября
https://meteo.gov.ua/
В остальных городах Украины установится такая температура:
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы – +11...+13
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +12...+14
Харьков – +11...+13
Киев – +15...+17
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных, 9 и 10 ноября, на территорию Украины вернется потепление.
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